Indonésie : nouvelle forte éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki

Un volcan dans l'Est de l'Indonésie a projeté lundi 7 juillet une énorme colonne de cendres à plus de 18 km d'altitude, selon les autorités, quelques semaines après une éruption qui avait entraîné l'annulation de nombreux vols vers Bali.

>> Indonésie : un volcan en éruption projette une importante colonne de cendres

>> Indonésie : nouvelle éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le mont Lewotobi Laki-Laki, un volcan à deux sommets de 1.584 mètres de hauteur situé sur l'île touristique de Florès, est entré en éruption à 11h05 locales (03h05 GMT), selon un communiqué de l'agence de vulcanologie.

"Une éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki s'est produite (...) avec une hauteur de colonne de cendres observée atteignant environ 18.000m au-dessus du sommet", a indiqué l'agence. Dans l'immédiat, il n'a été fait état d'aucun dégât ni aucune victime.

Le mois dernier, des dizaines de vols à destination et en provenance de Bali ont été annulés après l'éruption du volcan.

Des pluies de cendres volcaniques se sont abattues sur plusieurs communautés autour du volcan, forçant l'évacuation d'au moins un village. Aucune annulation de vol n'a été rapportée dans l'immédiat.

Le volcan, situé dans l'est de l'île de Florès, se trouve à environ 800 km à l'est de Bali. Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme mais plus haut, culminant à 1.703 mètres, le Perempuan, ce qui signifie "femme".

En novembre, le volcan était entré en éruption à plusieurs reprises, faisant neuf morts et forçant des milliers de personnes à évacuer, et provoquant l'annulation de nombreux vols internationaux vers Bali.

L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le "Cercle de feu" du Pacifique.

APS/VNA/CVN