Séisme au Xizang : des opérations de secours tous azimuts après les lourdes pertes humaines

Le président chinois Xi Jinping a ordonné des opérations de secours tous azimuts pour sauver des vies et minimiser les pertes humaines à la suite d'un séisme de magnitude 6,8 qui a fait de nombreuses victimes mardi matin 7 janvier, dans un district de la région autonome du Xizang, dans le Sud-Ouest de la Chine.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a donné une instruction importante, exigeant le maximum d'efforts pour effectuer des recherches et des secours, et fournir un traitement médical aux blessés.

Il a également exigé des efforts visant à prévenir les catastrophes secondaires, à réinstaller de manière appropriée les habitants affectés et à gérer efficacement les travaux à la suite du séisme.

Il est essentiel de renforcer la surveillance des tremblements de terre et l'alerte précoce, d'allouer rapidement des fournitures de secours d'urgence, d'accélérer la réparation des infrastructures endommagées, de veiller à ce que les besoins fondamentaux des habitants soient satisfaits, et de garantir un hiver sûr et au chaud pour tous, a déclaré M. Xi.

Dans une instruction donnée mardi 7 janvier, le Premier ministre Li Qiang, également membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, a exhorté à vérifier rapidement la situation de la catastrophe et l'ampleur des pertes, à organiser des opérations de recherche et de secours tous azimuts, et à réduire au minimum le nombre de victimes.

Il a indiqué que la zone touchée par le tremblement de terre était située dans une région froide de plateau, que tous les moyens possibles devaient être mis en œuvre pour assurer les moyens de subsistance de base des personnes touchées et les aider à rester au chaud pendant l'hiver.

Le vice-Premier ministre Zhang Guoqing, membre du Bureau politique du Comité central du PCC, a conduit une équipe sur le site du séisme pour guider les opérations de secours et d'assistance.

