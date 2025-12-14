Biathlon : Eric Perrot remporte la poursuite de Hochfilzen

Le Français Eric Perrot a remporté samedi 13 décembre la poursuite (12,5 km) de Hochfilzen (Autriche) lors de la deuxième étape de Coupe du monde de biathlon, devant l'Italien Tommaso Giacomel et le Norvégien Johan-Olav Botn.

Photo : AFP/VNA/CVN

Parti avec quatre secondes de retard sur Giacomel après sa 2e place lors du sprint (10 km) vendredi 12 décembre, Perrot était en démonstration samedi 13 décembre, réalisant un sans-faute à la carabine, le deuxième seulement depuis qu'il a intégré le circuit de la Coupe du monde.

À l'arrivée, le Savoyard de 24 ans devance de 10 secondes Tommaso Giacomel (19/20) et de 29 secondes Johan-Olav Botn (19/20), leader au classement général.

Frustré après une première étape mitigée à Ostersund (Suède), Eric Perrot est venu en Autriche avec l'esprit revanchard pour décrocher sa première victoire de la saison, la quatrième en Coupe du monde.

Vainqueur de la poursuite dimanche dernier 14 décembre en Suède, le Français Quentin Fillon Maillet a commis samedi 13 décembre à Hochfilzen deux erreurs et a fini 11e à 1 min 40.

Le relais féminin (4x6 km) est programmé samedi après-midi 13 décembre à 14h15.

AFP/VNA/CVN