Descente de St-Moritz : nouveau podium pour Vonn, 2e derrière l'Allemande Aicher

Funambule après s'être montrée impériale vendredi 12 décembre, Lindsey Vonn a fini deuxième samedi 13 décembre de la seconde descente de Saint-Moritz derrière l'Allemande Emma Aicher, confirmant son retour au sommet à deux mois des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Sauvée par un rétablissement spectaculaire après une grosse erreur, la légende américaine de 41 ans a bouclé la piste grisonne en 1 min 30 sec 74/100es, soit 24/100es derrière Emma Aicher et 5/100es devant l'Italienne Sofia Goggia.

La "Speed Queen" n'enchaîne donc pas un nouveau succès, elle qui avait remporté vendredi sa 83e victoire en Coupe du monde plus de sept ans après la précédente. Mais c'est son troisième podium consécutif après sa deuxième place en mars dans le super-G de Sun Valley en conclusion de la saison précédente.

"J'aurais adoré faire une meilleure performance mais c'est bien, vous savez. Je suis contente d'évacuer ces erreurs tôt dans la saison et j'espère ne plus les refaire", a confié Lindsey Vonn à la chaîne suisse RTS.

Eblouissante la veille, l'Américaine avait triomphé avec 98/100es de marge sur l'Autrichienne Magdalena Egger, soit le même écart qu'entre Egger et... la treizième de cette première descente, la Suissesse Malorie Blanc.

Dossard rouge pour Vonn

"Je suis un peu fatiguée d'hier, il y avait beaucoup d'émotion, a reconnu Vonn samedi 13 décembre. J'ai bien géré la partie haute, puis je me suis retrouvée en déséquilibre, je suis tombée sur la hanche et je n'ai pas skié le bas comme je le voulais".

À seulement 22 ans, la très polyvalente Aicher, qui a grandi en Suède puis en Suisse, s'installe parmi les étoiles montantes du circuit mondial, après ses deux premières victoires en mars en descente puis en super-G, et une 3e place mi-novembre dans le slalom de Levi.

Beaucoup plus propre que ses rivales dans le bas piégeux de la piste, elle n'était "pas sûre que ce soit la trajectoire parfaite", mais a "bien réussi à améliorer" les secteurs ciblés depuis sa 5e place vendredi 12 décembre.

Mais à l'entame de cette saison de vitesse, le dossard rouge de leader de la descente reste sur les épaules de Lindsey Vonn, elle qui compte déjà huit globes de la discipline en plus de ses cinq globes en super-G et ses quatre gros globes.

Rendez-vous à Val d'Isère

La native du Minnesota, revenue à la compétition l'an dernier après cinq saisons de retraite, apparaît plus que jamais comme une sérieuse prétendante à l'or olympique en février à Cortina, l'une de ses pistes fétiches, 16 ans après son titre en descente aux JO-2010 de Vancouver.

"La voir skier ainsi et gagner d'une seconde devant nous toutes (vendredi, ndlr), c'est quelque chose d'incroyable qui nous poussera toutes à hausser notre niveau de ski. Des performances de ce genre, d'une telle championne, ne peuvent faire que du bien", a salué samedi 12 décembre Sofia Goggia, sa rivale et amie.

Les spécialistes de vitesse enchaîneront dimanche matin 14 décembre avec la dernière épreuve de l'étape de Saint-Moritz, un super-G, avant de se rendre à Val d'Isère la semaine prochaine pour une descente et un super-G.

Côté Bleus, Romane Miradoli a signé le 15e temps après sa sixième place de la veille, à 1 sec 40 d'Aicher, alors que Laura Gauché, Camille Cerutti et Karen Clément ont respectivement pris les 26e, 28e et 50e places.

Au classement général, l'Américaine Mikaela Shiffrin caracole toujours en tête après avoir remporté les trois premiers slaloms de la saison.

