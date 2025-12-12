Tennis de table : Alexis Lebrun dominé par le No1 mondial Wang Chuqin

Alexis Lebrun a pris un set au numéro 1 mondial chinois Wang Chuqin en quarts de finale des WTT Finals, équivalent des Masters de tennis, mais il s'est logiquement incliné 11-6, 11-4, 11-9, 8-11, 11-4, vendredi 12 décembre à Hong Kong (Chine).

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je pense que c'est l'un des joueurs les plus forts au monde, il est très créatif. C'est pour ça que je me suis très bien préparé pour ce match et que je suis très content de mon état d'esprit", a commenté Wang au sujet d'Alexis Lebrun.

Le pongiste français, 10e mondial, s'est accroché jusqu'au bout, avec pour récompense le gain du quatrième set. Mais son adversaire était vraiment trop fort : le Chinois a ainsi remporté 52 points contre 34 au Français et affiché un taux de réussite de 55,81% sur son service alors que le Montpelliérain n'a fait mieux que 34,88%.

L'an dernier, Alexis Lebrun avait perdu dès le premier tour de ce tournoi, le dernier de la saison, qui réunit les 16 meilleurs joueurs mondiaux.

Son frère Félix affrontera samedi 13 décembre pour une place dans le dernier carré le Japonais Tomokazu Harimoto, vainqueur jeudi du troisième français du tableau, Simon Gauzy.

De son côté, Wang Chuqin sera opposé au vainqueur de la rencontre entre le Suédois Truls Moregard (4e mondial) et le Taiwanais Lin Yun-Ju (13e) pour tenter de se hisser en finale.

AFP/VNA/CVN



