Ligue Europa : Lyon assure au moins les barrages

Lyon est assuré de disputer au moins les barrages de la Ligue Europa après avoir battu le club néerlandais de Go Ahead Eagles (2-1), jeudi 11 décembre au Groupama stadium, au terme d'un match de faible intensité de la 6 e journée de la phase de ligue.

L'OL occupe la première place du classement avec cinq victoires et 15 points, un total égal à celui de la saison dernière sur huit matches. Les Lyonnais n'ont perdu que sur le terrain du Betis Séville (2-0).

Les Rhodaniens, avec une animation offensive très collective, ont dominé sans partage un adversaire assez faible. Ils ont ouvert la marque d'entrée avec un but du Portugais Afonso Moreira qui a converti une passe de l'Anglais Tyler Morton dès la 4e minute (1-0).

Go Ahead a égalisé en profitant d'une maladresse sur phase de l'OL, Corentin Tolisso effectuant un mauvais contrôle sur une relance trop forte adressée par le gardien Rémy Descamps dont Milan Smit a profité (6).

Mais Lyon a rapidement repris l'avantage avec un but du Tchèque Pavel Sulc qui a repris victorieusement un ballon repoussé par le gardien Jari de Busser après un tir d'Ainsley Maitland-Niles (11).

L'OL aurait pu ajouter un troisième but dans la foulée avec un tir heurtant le poteau de l'Uruguayen Martin Satriano (22).

En seconde période, les Lyonnais ont conservé la possession du ballon en développant quelques bonnes offensives mais sans trouver le geste juste dans la finition à l'image du tir envoyé sur la barre par Corentin Tolisso (90) ou alors la tentative de Moussa Niakhaté repoussée sur la ligne par Joris Kramer alors que le gardien était battu (90+2).

Ils sont ainsi restés sous la menace d'une égalisation de leurs adversaires même si ces derniers n'ont jamais vraiment été dangereux.

