Foot : Salah entre en jeu pour Liverpool contre Brighton

L'attaquant Mohamed Salah est entré en jeu avec Liverpool contre Brighton, samedi 13 décembre à Anfield, quatre jours après avoir été écarté pour raison disciplinaire en Ligue des champions.

Son entrée sur la pelouse d'Anfield a été accompagnée d'applaudissements et de quelques chants en son honneur de la part des supporters.

L'entraîneur Arne Slot a lancé l'ailier droit à la 26e minute après la sortie sur blessure de Joe Gomez, utilisé comme latéral droit. Le milieu Dominik Szoboszlai a reculé en défense à la place de l'Anglais.

Ce choix tactique ressemble à une main tendue de l'entraîneur envers l'attaquant star, sanctionné en début de semaine pour des déclarations médiatiques fracassantes faites samedi dernier 6 décembre à Leeds (3-3).

L'Égyptien avait évoqué une situation "pas acceptable, pas juste" après un troisième match d'affilée débuté sur le banc des remplaçants, un déclassement inédit pour l'attaquant aux 250 buts et 420 matches avec Liverpool.

Il a aussi dénoncé des "promesses" non tenues par le club après son renouvellement de contrat en avril, et affirmé n'avoir "plus aucune relation" avec l'entraîneur. Il a aussi suggéré que le match contre Brighton pourrait être son dernier avec Liverpool.

L'attaquant de 33 ans part ensuite au Maroc disputer la Coupe d'Afrique des nations avec l'Égypte.

À la suite de cette sortie médiatique, l'entraîneur a écarté Salah pour le match de Ligue des champions contre l'Inter Milan, remporté 1-0 mardi 9 décembre en Italie.

