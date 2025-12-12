Ligue 1 : Marseille-Monaco au sommet, Lens-Nice chacun sur sa pente

Un grand classique de la Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Monaco dimanche (20h45) domine la 16 e journée où le leader Lens reçoit Nice (17h15) en perdition et le Paris Saint-Germain se rend à Metz, lanterne rouge, samedi (19h00).

Photo : AFP/VNA/CVN

Tellement irréguliers, l'OM et Monaco s'affrontent après avoir chacun arraché une victoire en Ligue des champions, les Phocéens à Bruxelles contre la Saint-Gilloise (3-2), les Monégasques contre Galatasaray (1-0).

Toujours en course en C1 avec 9 points chacune, les deux équipes n'affichent pas la même forme en Ligue 1, avant la dernière journée de l'année, le week-end suivant étant consacré aux 32e de finale de la Coupe de France et l'entrée en lice des clubs de l'élite.

Marseille n'a pris qu'un point en deux matches et manqué de prendre la place de leader à la dernière seconde face à Toulouse (2-2). Monaco reste sur quatre défaites et une seule victoire, mais contre le PSG (1-0), symbole de sa saison en montagnes russes.

Au classement de L1, les deux clubs méditerranéens ne sont pas dans la même situation : les hommes de Roberto De Zerbi sont solidement accrochés au podium (3e), ceux de Sébastien Pocognoli (7e) ne l'ont plus fréquenté depuis la 10e journée. Ils se retrouvent déjà à six longueurs de l'OM. Une défaite leur coûterait très cher dans la course aux places européennes.

Les Sang et Or sur leur lancée

Onze points devant Monaco, Lens est en pleine ascension avec cinq victoires de rang dans le sillage de l'irrésistible Florian Thauvin, auteur de trois buts lors des deux derniers matches.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avant les fêtes de Noël, les Sang et Or croisent sur les pentes de la L1 un OGC Nice en chute libre (12e), qui a perdu ses cinq derniers matches de championnat et se retrouve en pleine crise extra-sportive après l'agression du groupe par certains supporters.

L'entraîneur azuréen Franck Haise, qui s'était fait connaître à Lens, ne revient pas en toute sérénité à Bollaert.

Metz non plus n'est pas tranquille. De nouveau derniers depuis leur défaite à Auxerre (3-1), les Grenats reçoivent l'ogre PSG, détrôné depuis deux journées par le RC Lens et avide de retrouver la première place.

Les Parisiens n'ont pas réussi à marquer à Bilbao (0-0) mercredi 10 décembre en C1, mais la deuxième meilleure attaque du pays avec 32 buts (derrière l'OM, 35 buts) pourrait se réveiller en Lorraine.

Lors de la 15e journée, le PSG avait passé cinq buts au Stade Rennais (5-0), interrompant sèchement la remontée des joueurs d'Habib Beye au classement (6e). Pour se relancer, Rennes prépare un prometteur derby breton contre les Pirates de Brest samedi (17h00), revenu en milieu de tableau (10e) grâce à trois victoires de rang.

À suivre enfin les débuts du nouvel entraîneur de Nantes Ahmed Kantari, de retour à La Beaujoire après avoir été l'adjoint d'Antoine Kombouaré lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Le Franco-Marocain qui remplace Luis Castro, écarté après la défaite contre Lens (2-1), va étrenner sa fonction de numéro un des Canaris à Angers, vendredi (20h45). Le défi est relevé, le SCO a remporté trois de ses quatre derniers matches et ne s'est incliné que contre Lens (2-1).

AFP/VNA/CVN







