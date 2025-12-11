Ligue des champions féminine : Lyon vainqueur de Manchester United

Lyon, avec un doublé de Melchie Dumornay, s'est rapproché de la qualification directe pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine après sa victoire sur le terrain de Manchester United (3-0) lors de la 5 e journée de la phase de ligue.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Lyonnaises, toujours invaincues, sont deuxièmes derrière le FC Barcelone à la différence de buts (+15 contre +9). Elles ont trois longueurs d'avance sur un trio composé par le Bayern Munich, le Real Madrid et la Juventus qui se disputent le quatrième rang.

Après quatre victoires et un nul, elles recevront l'Atletico Madrid (11e) le 17 décembre pour valider définitivement leur place parmi les quatre premières du classement.

Tabitha Chawinga a ouvert la marque dès la 12e minute. Elle a repris de la tête un centre délivré par Selma Bacha pour donner l'avantage à son équipe.

En fin de partie, Melchie Dumornay a définitivement libéré Lyon d'un magnifique tir du droit dans la lucarne pour porter le score à 2-0 (81) avant de réaliser un doublé en reprenant un centre de Diani pour placer le ballon, là encore dans la lucarne (90).

Dans l'ensemble, les Lyonnaises ont eu le contrôle du match sans être vraiment inquiétées mais n'ont pu se détacher au score que tardivement en raison de nombreuses approximations dans la phase de décision offensive.

AFP/VNA/CVN