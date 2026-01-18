Science et technologie : socle d’une industrialisation durable du Vietnam

À l’heure où le pays se prépare au XIVᵉ Congrès national du Parti, la nécessité de renouveler le modèle de croissance et de restructurer le secteur industriel vers la modernité, l’autonomie et la durabilité apparaît de plus en plus clairement. Les réalités actuelles montrent que la science, la technologie, l’innovation et le perfectionnement institutionnel deviennent des facteurs clés, décisifs pour l’élan à long terme de l’industrie vietnamienne.

Selon la Prof. agrégée-Docteure Pham Thi Kiên (Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville - UEH), les grandes orientations définies dans les Documents du XIIIᵉ Congrès du Parti et les résolutions du Comité central témoignent d’un changement profond dans la philosophie du développement industriel. Au lieu de s’appuyer principalement sur les capitaux d’investissement et une main-d’œuvre à bas coût, le nouveau modèle privilégie désormais la connaissance, la technologie et l’innovation.

Abordant la stratégie industrielle nationale à l’horizon 2030, avec une vision à 2045, la Professeure Pham Thi Kiên estime que le développement industriel dans la période à venir doit être mis en œuvre selon une approche globale, ciblée et cohérente. L’industrie de transformation et de fabrication continuera de jouer un rôle pivot, en étroite articulation avec le développement des industries de base et des industries de soutien, afin de renforcer la capacité endogène et le niveau d’autonomie de l’économie.

Parallèlement, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont identifiées comme les moteurs centraux de la croissance, favorisant l’émergence de nouveaux modèles de production tels que les usines intelligentes, les parcs industriels numériques et les centres de recherche et développement (R&D). En particulier, la croissance verte, la transition écologique et l’économie circulaire ne relèvent plus d’un simple choix stratégique, mais constituent désormais une exigence incontournable pour répondre aux normes environnementales, aux trajectoires de faibles émissions de carbone et à l’engagement du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le Profe. agrégé-Docteur Bùi Xuân Dung souligne également que, dans un contexte de restructuration profonde des chaînes d’approvisionnement mondiales et de concurrence technologique accrue, le Vietnam ne dispose plus d’une grande marge de manœuvre pour un modèle d’industrialisation fondé sur l’exploitation intensive des ressources naturelles et une main-d’œuvre bon marché. Dès lors, la nouvelle phase d’industrialisation doit s’orienter résolument vers un modèle " vert - numérique - durable", dans lequel la science et la technologie jouent un rôle fondamental et déterminant pour accroître la productivité, la valeur ajoutée et la compétitivité à long terme de l’industrie.

Évaluant la situation actuelle du développement industriel, le Prof.-Docteur Trân Tho Dat, président du Conseil scientifique et de formation de l’Université nationale d’économie, estime que si l’industrie est devenue un pilier majeur de l’économie, contribuant à environ 37,65% du PIB en 2025, la qualité de la croissance demeure encore limitée. L’industrie vietnamienne reste largement dépendante du secteur des investissements directs étrangers (IDE), se concentrant principalement sur des activités de sous-traitance et d’assemblage à faible valeur ajoutée, tandis que la capacité des entreprises nationales à maîtriser les technologies, la conception et les marques demeure insuffisante.

Selon le Professeur Trân Tho Dat, cette situation comporte un risque réel de tomber dans le "piège de la faible valeur ajoutée", rendant difficile toute percée durable en matière de productivité et de revenus. Il devient donc urgent de transformer le modèle de développement industriel en s’appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et la qualité des institutions, afin de renforcer la capacité endogène et l’autonomie de l’industrie nationale.

Du point de vue pratique de la transformation numérique, le Centre pour la quatrième Révolution industrielle à Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR) souligne le rôle central des données dans la formation de nouvelles forces productives. Selon le Centre, les données sont désormais un actif et une ressource stratégique de l’économie numérique, déterminant la productivité, l’efficacité et la capacité d’innovation des entreprises, ainsi que de l’économie dans son ensemble.

En conséquence, le cadre institutionnel de la gouvernance nationale des données doit être élaboré de manière synchrone autour de trois piliers : les politiques et lois relatives aux données ; les structures organisationnelles de coordination et de mise en œuvre ; et les processus de gestion des données. La promulgation de la Loi sur les données en 2024, ainsi que la création du Centre national des données et de la Plateforme nationale de partage et de coordination des données (NDOP), ont marqué des avancées majeures dans le perfectionnement du cadre juridique, conformément au principe de "collecte unique - utilisation multiple".

Cependant, des goulots d’étranglement persistent, tels que la fragmentation des données, la pénurie de ressources humaines hautement qualifiées dans ce domaine et les tensions entre exploitation des données et protection de la vie privée, qui constituent autant de défis à résoudre rapidement.

Les institutions doivent précéder pour que l’industrie aille loin

Si la science, la technologie et la transformation numérique constituent les moteurs directs de la croissance, les institutions sont considérées comme le levier décisif garantissant l’efficacité et la durabilité du développement industriel. À l’ère numérique, les relations de production ne peuvent plus être ajustées de manière passive, mais doivent être conçues de manière proactive, en adéquation avec l’évolution des nouvelles forces productives.

Le Prof.-Docteur Nguyên Khac Quôc Bao, secrétaire du Comité du Parti et recteur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, estime que l’industrie des technologies numériques doit être positionnée comme un pilier central de la stratégie d’industrialisation et de modernisation du pays, et non comme un simple secteur de soutien aux industries traditionnelles. Le triptyque législatif comprenant la Loi sur les données, la Loi sur la protection des données personnelles et la Loi sur les entreprises de l’industrie des technologies numériques contribue progressivement à la formation d’un nouveau cadre institutionnel pour l’écosystème numérique, dans lequel l’État joue un rôle de façonneur à travers les institutions, les infrastructures numériques et des politiques de soutien ciblées.

Dans le même esprit, le Prof.-Docteur Nguyên Dong Phong, président du Conseil stratégique de développement de l’UEH, souligne que la philosophie de l’industrialisation doit désormais se recentrer fortement sur la valeur ajoutée nationale, la productivité du travail et l’autonomie. La restructuration industrielle doit être étroitement liée à la science, à la technologie, à l’innovation, à la transition verte et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le Prof.-Docteur Trân Quôc Trung, directeur adjoint de la Faculté II de l’Université du Commerce extérieur à Hô Chi Minh-Ville, estime également que dans les domaines stratégiques, à haut risque et nécessitant des investissements à long terme - tels que la science, la technologie et les industries de base - l’État ne peut rester en retrait, mais doit au contraire jouer un rôle moteur. La création de groupes et d’entreprises publiques pionnières dans la science et la technologie, associée à une réforme de la gouvernance, à davantage de transparence et d’efficacité, permettra de créer un effet d’entraînement et une véritable force motrice pour l’ensemble de l’industrie.

Les analyses des experts montrent que le développement de la science et de la technologie, la gouvernance des données et le perfectionnement institutionnel, associés à la restructuration de l’industrie nationale, ne constituent pas seulement une exigence économique, mais aussi une mission politico-stratégique à l’heure où le pays entre dans un nouveau cycle de développement. La promotion du rôle de l’État comme façonneur, le renforcement de la capacité endogène des entreprises, tout en garantissant l’autonomie, la transition verte et la durabilité de l’industrie nationale, seront des conditions déterminantes pour concrétiser les objectifs fixés par le Congrès du Parti et permettre au Vietnam de se développer rapidement et durablement à l’ère numérique.

