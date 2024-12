Ouverture de la Semaine de l'innovation et de l’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville

Le 17 décembre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a inauguré la Semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville (WHISE 2024), qui se déroule du 16 au 22 décembre sous le thème "Innovation et entrepreneuriat pour le développement durable".

>> Technologies vertes : Hô Chi Minh-Ville attire le secteur privé



>> Les entreprises en transition verte pour se repositionner sur la scène internationale

>> Le PM appelle à l’innovation et à la transformation numérique

Parmi les activités proposées, de nombreux forums et conférences internationaux sont organisés, tels que le Forum international sur les start-up universitaires, les ateliers sur l'intelligence artificielle et ses applications pour l'administration publique, et sur le développement durable et les applications des technologies éducatives de l'IA.

L'exposition regroupe plus de 150 stands, avec la présentation de près de 120 produits et services innovants par des partenaires internationaux. Les activités de connexion aux écosystèmes de WHISE 2024 permettent également de favoriser les opportunités de coopération entre les start-up et les investisseurs nationaux et étrangers.

WHISE 2024 se distingue également par de nombreux concours d'innovation tels que le Circuit Design Competition for Smart Cities, la remise des prix I-Star 2024, ainsi que le Concours Smart City 2024, visant à mettre en valeur des projets dans les domaines du développement durable, de l'industrie culturelle, de l'intelligence artificielle, et de l'innovation dans le secteur public.

À cette occasion, le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville annoncera également des projets et solutions exceptionnels en incubation continue.

La Semaine de l'innovation et des start-up est l'un des plus grands événements annuels sur l'innovation et les start-up à Hô Chi Minh-Ville. Elle honore les réalisations exceptionnelles de l'écosystème des start-up innovantes de la ville au cours de l'année écoulée, et démontre les valeurs pratiques apportées à la communauté des start-up par la Résolution N°98/2023.

L'événement souligne la diversité des ressources et favorise l'innovation pour la communauté, soutenant le rôle de l'État et inspirant la créativité de la jeune génération, tout en promouvant un développement durable.

Lors de l'ouverture de la Semaine, Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que l'écosystème des start-up créatives de la ville continue de croître, consolidant son attractivité en tant que lieu propice à l'émergence d'idées révolutionnaires et au développement international des start-up. La résolution N°98 de l'Assemblée nationale marque une étape clé dans ce processus, offrant des mécanismes et politiques spécifiques pour promouvoir la science, la technologie et l'innovation. Ces politiques ont non seulement un impact économique, mais créent aussi une dynamique de développement durable, positionnant la ville comme un centre d'innovation majeur dans la région.

En plus des politiques spécifiques, la création du Creative Startup Center de Hô Chi Minh-Ville marque un tournant dans le développement d’un modèle urbain créatif. Ce centre, cœur de l'écosystème des start-up créatives, sert de lieu de mise en relation des ressources et de promotion des activités des start-up, tout en étant un point de convergence des écosystèmes clés de la ville.

"La municipalité s'engage à accompagner la communauté de l'innovation à chaque étape de son développement, maximisant son rôle de direction, de leadership, de connexion, de coopération et de partage. Cela ne constitue pas seulement une mission, mais aussi une vision stratégique pour promouvoir l'innovation, contribuant à positionner Hô Chi Minh-Ville comme le premier centre créatif de la région", a confirmé Mme Diêu Thuy.

Texte et photos : Quang Châu/CVN