Les 8es Prix nationaux du livre récompensent plus de 50 ouvrages exceptionnels

Plus de 50 ouvrages et séries remarquables, répartis en cinq catégories, ont été récompensés lors de la 8 e édition des Prix nationaux du livre, qui s’est tenue le 8 mars à Hanoï.

>> Bonnes idées de livres à offrir pour le Têt et faire plaisir aux enfants

>> La Rue des Livres à Hô Chi Minh-Ville s’illumine pour la 3e Fête du livre et de la culture nocturne

>> Exposition de peintures et de livres "L’âme vietnamienne en France"

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, l’Association des éditeurs vietnamiens et la Télévision du Vietnam, cet événement a rassemblé 46 des 52 maisons d’édition du pays, avec 397 titres et séries présentés.

Deux prix A, la plus haute distinction de la cérémonie, ont été décernés à Lich su Viêt Nam bang hinh (L’Histoire du Vietnam en images) de Dong A et plusieurs auteurs, publié conjointement par la Maison d’édition de l’Université nationale d’éducation de Hanoï et la Société par actions culturelle Dong A.

Le second prix A a été attribué à Lich su Van minh thê gioi (L’Histoire de la civilisation) de Will et Ariel Durant. L’édition vietnamienne a été traduite par un groupe de traducteurs comprenant Huynh Ngoc Chiên, Phan Thanh Luu, Pham Viêm Phuong, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh et Do Lan, et publiée par la Maison d’édition des sciences sociales en collaboration avec l’Institut IRED d’éducation.

Par ailleurs, le jury a décerné 17 prix B, 23 prix C, cinq prix de consolation et cinq prix du Livre préféré des lecteurs à des ouvrages et ensembles d’ouvrages remarquables.

S’exprimant lors de la cérémonie, Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, a souligné que, tout au long de l’histoire de la nation, la culture, le savoir et les livres ont joué un rôle particulièrement important dans son développement.

La culture constitue le fondement spirituel de la société, le savoir une ressource essentielle au développement, tandis que les livres cristallisent l’intellect humain et préservent, diffusent et nourrissent les nobles valeurs de la nation et de l’humanité à travers les générations, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Trinh Van Quyêt a noté que les Prix nationaux du livre ont affirmé leur statut de prix prestigieux au niveau de l’État dans le secteur de l’édition, revêtant une importance concrète en honorant des œuvres d’une grande valeur idéologique, académique, culturelle, scientifique et artistique. Ces prix encouragent également les auteurs, les traducteurs, les chercheurs, les éditeurs et tous les acteurs de l’industrie du livre à poursuivre leurs efforts créatifs et à contribuer au développement national.

S’appuyant sur l’évolution concrète du secteur de l’édition dans le nouveau contexte, il a exhorté les organismes compétents, les éditeurs, les auteurs, les traducteurs et les professionnels du livre à se concentrer sur plusieurs axes prioritaires. Il s’agit notamment d’améliorer la qualité idéologique et académique ainsi que la valeur culturelle de chaque publication ; de promouvoir l’innovation et la transformation numérique dans les activités éditoriales ; de développer une culture de la lecture plus forte au sein de la société ; de renforcer la coopération internationale dans l’édition et la traduction ; et de rehausser le prestige des Prix nationaux du livre afin qu’ils deviennent une véritable institution culturelle de renom, jouissant d’une large influence et porteuse de valeurs fortes.

Trinh Van Quyêt s’est dit convaincu que, grâce à la longue tradition vietnamienne de valorisation de l’apprentissage et du savoir, et à l’aspiration du pays au progrès, le secteur de l’édition continuera de se développer fortement et la culture de la lecture sera davantage promue dans toute la société.

Il a ajouté que les prix affirmeront toujours plus leur prestige, leur qualité et leur valeur, devenant un symbole significatif d’intellect, de créativité et d’engagement au service du développement de la culture, du peuple et de la nation vietnamiens.

VNA/CVN