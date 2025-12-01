Le dirigeant lao salue les 80 ans de réalisations du Parti communiste du Vietnam

Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith a salué les grandes victoires et réalisations du Vietnam au cours des huit dernières décennies sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), dans un éditorial publié le 1 er décembre dans le quotidien vietnamien Nhân dân (Le Peuple).

Photo : VNA/CVN

Cet article coïncide avec la visite d’État de deux jours effectuée à Vientiane, à partir du 1er décembre, par le secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm, pour assister aux célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et coprésider une réunion de haut niveau entre le PCV et le PPRL.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a retracé l’histoire moderne du Vietnam jusqu’à la fondation, en 1930, du Parti communiste indochinois, aujourd’hui le PCV, par le grand président Hô Chi Minh, la qualifiant de tournant décisif pour le destin des trois peuples indochinois, en particulier ceux du Vietnam.

Sous la direction du PCV, le peuple vietnamien a remporté des victoires extraordinaires et historiques dans la lutte pour le salut national contre le colonialisme français, aboutissant au triomphe de la Révolution d’Août et à la proclamation de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Le PCV a ensuite continué de mener la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale en 1975, et le pays a par la suite été rebaptisé République socialiste du Vietnam, a-t-il écrit.

Depuis la réunification nationale, le PCV est resté le noyau dur du pouvoir, guidant le pays à travers le processus de rénovation de 1986 qui a fait passer le Vietnam d’une économie planifiée à une économie de marché à orientation socialiste, ouvrant une nouvelle ère de renouveau, de développement et d’intégration nationale, a-t-il ajouté.

Retraçant le parcours du pays au cours des 80 dernières années, et en particulier les 40 années de rénovation, il a déclaré qu’il est évident que le Vietnam a accompli des progrès profonds et complets d’une importance historique majeure. Le pays a consolidé sa stabilité politique, sa sécurité nationale et sa défense, la sécurité et l’ordre social, une croissance économique rapide et durable, une amélioration du niveau de vie, un approfondissement de ses relations extérieures et une intégration mondiale renforcée, ce qui a accru le rôle et la position du PCV et du pays sur les scènes mondiale et régionale.

Depuis le lancement de l’œuvre de rénovation, le Vietnam est passé d’un pays ravagé par la guerre et économiquement contraint à une nation en développement dynamique, à revenu intermédiaire. En 2024, il figurait parmi les 32 premières économies mondiales et parmi les 20 premiers pays en termes de commerce et d’investissements directs étrangers. Son développement culturel et social, riche d’une identité nationale affirmée, est devenu un moteur essentiel du progrès national.

Le PCV et le gouvernement vietnamien ont notamment mené avec vigueur des réformes globales et pris des mesures fermes contre les dysfonctionnements de la gouvernance, obtenant des résultats significatifs largement soutenus par la population et salués par la communauté internationale. Les efforts déployés pour rationaliser et améliorer l’efficacité de l’appareil politique ont insufflé un nouvel élan à la gouvernance nationale. Le Vietnam a également réalisé des progrès remarquables en matière de modernisation et de transformation numérique, jetant ainsi les bases d’une transition vers le socialisme.

Ces succès confirment la direction sage, juste et inébranlable du PCV et constituent une source inestimable d’inspiration et d’encouragement pour le PPRL, l’État et le peuple lao dans la poursuite de leur renouveau national, de leur défense et de leur développement en cette nouvelle ère, a-t-il poursuivi.

Relation approfondie dans divers domaines

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a exprimé sa ferme conviction que, sous la direction judicieuse du PCV, menée par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam mettrait en œuvre les résolutions du XIIIe Congrès national du Parti et s’orienterait vers le XIVe Congrès national du Parti, qui marquera une transition importante vers une nouvelle ère de développement, de prospérité et de puissance nationale.

Parallèlement à ces 80 années de réalisations historiques et globales, il était profondément fier de la grande amitié bilatérale, de la solidarité particulière et de la coopération globale bâties par les présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, et forgées par des décennies de lutte révolutionnaire. Cette relation noble, a-t-il déclaré, est devenue un lien pur et fidèle, un bien commun inestimable et un facteur essentiel à l’existence, au développement et au succès des deux nations.

Aujourd’hui, la relation entre le Laos et le Vietnam continue d’être cultivée, renforcée et approfondie dans divers domaines, apportant des avantages concrets à leurs populations. Les liens politiques restent étroits et empreints de confiance, avec des visites et des échanges réguliers, tandis que les déclarations et accords conjoints des hauts dirigeants du Parti et de l’État progressent efficacement. La coopération en matière de défense nationale, de sécurité et d’affaires étrangères se renforce et devient de plus en plus efficace, contribuant à la stabilité politique et à la sécurité nationale des deux pays. Les liens économiques, commerciaux et d’investissement continuent de progresser positivement. La collaboration dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies et autres donne des résultats encourageants.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a exprimé sa profonde gratitude au PCV, à l’État et au peuple vietnamiens pour leur soutien inestimable, sans faille, efficace et opportun à la révolution laotienne au cours des dernières années.

Le PPRL, l’État et le peuple lao continueront de travailler en étroite collaboration avec leurs homologues vietnamiens afin de préserver et de consolider cette relation rare et précieuse, et de veiller à ce qu’elle demeure solide et fructueuse pour le bénéfice des deux nations et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Le leader lao a conclu en souhaitant que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les Partis, les États et les peuples lao et vietnamien perdurent à jamais.

VNA/CVN