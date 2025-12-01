Le secrétaire général Tô Lâm arrive à Vientiane, entamant sa visite d’État au Laos

Le chef du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une haute délégation, est arrivé ce lundi matin 1 er décembre à l’aéroport international de Wattay, entamant une visite d’État au Laos, où il participera aux célébrations du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos et coprésidera une rencontre de haut niveau entre le PCV et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Ces activités sont menées à l’invitation du secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, et de son épouse, les 1er et 2 décembre 2025.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'une des activités de politique étrangère les plus importantes du Vietnam en 2025 et de la première visite d'État au Laos du secrétaire général To Lam depuis sa prise de fonctions.

Cette visite intervient à un moment crucial, alors que le Laos célèbre le 50e anniversaire de sa Fête nationale (2 décembre 1975 - 2 décembre 2025) et à la veille du Congrès des deux Partis qui se tiendra en 2026 et qui définira l'orientation du développement de chaque pays.

Cette visite réaffirme la détermination des dirigeants des deux Partis et des deux pays à préserver et à promouvoir la grande amitié, la solidarité et la coopération globale qui unissent le Vietnam et le Laos, et à faire évoluer la coopération entre le Laos et le Vietnam conformément aux besoins, aux visions et aux intérêts stratégiques des deux pays pour la nouvelle ère.

