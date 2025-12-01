Le chef du PCV loue le caractère, l’intelligence et les réalisations du Laos en 50 ans

À l’occasion du 50 e anniversaire de la Fête nationale de la République démocratique populaire lao (RDPL), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a publié un article intitulé "50 ans de la République démocratique populaire lao : caractère, intelligence et réalisations portant l’empreinte de l’époque".

Dans cet article que l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) tient à présenter dans son intégralité, le leader du PCV rend hommage au caractère, à l’intelligence et aux réalisations, caractéristiques de l’époque, du Parti révolutionnaire populaire lao, du gouvernement et du peuple lao.

50 ans de la République démocratique populaire lao : caractère, intelligence et réalisations portant l’empreinte de l’époque.

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm

Il y a cinquante ans, sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), dirigé par le président Kaysone Phomvihane, le peuple lao frère s’est soulevé en révolution, a pris le pouvoir, a renversé la monarchie et a libéré le pays de la domination du régime féodal, de l’impérialisme et du colonialisme, fondant ainsi la République démocratique populaire lao. Ce fut une étape marquante, ouvrant une nouvelle ère sur la terre des fleurs de Champa : l’ère de l’indépendance et de la liberté, de la construction d’une société juste et civilisée, où les groupes ethniques lao sont devenus véritablement maîtres de leur destin.

Issu du Parti communiste indochinois fondé en 1930, et guidé par des politiques saines, créatives, courageuses et intelligentes, par la promotion des traditions révolutionnaires héroïques et résilientes des groupes ethniques lao, et grâce au soutien et à l’aide de ses amis internationaux, notamment le soutien indéfectible du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, le PPRL a constamment mené le navire révolutionnaire lao à travers les difficultés et les défis, et a remporté de grandes victoires, globales et solides.

Après près de 40 ans de mise en œuvre de la politique de renouveau, le Laos, autrefois à économie agricole sous blocus et embargo, s’est considérablement développé pour devenir une nation économiquement indépendante et autosuffisante ; d’un pays principalement importateur de biens, il est devenu un exportateur de produits agricoles. La stabilité socio-politique a été maintenue, la défense et la sécurité nationales ont été préservées, l’économie a progressé et le niveau de vie de la population s’est continuellement amélioré, le revenu par habitant ayant été multiplié par près de 20 en 40 ans. À ce jour, le PPRL entretient des relations avec plus de 150 partis politiques à travers le monde. La République démocratique populaire lao (RDP lao) entretient des relations diplomatiques avec 151 pays, dispose de 41 ambassades dans de nombreuses nations et est membre de nombreuses organisations internationales. L’organisation réussie de nombreuses conférences internationales importantes témoigne de la remarquable et glorieuse transformation du Laos.

Ces dernières années, sous l’égide du PPRL, dirigé par le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, le PPRL, l’État et le peuple lao ont mis en œuvre avec détermination la résolution du XIe Congrès national du PPRL, permettant ainsi au pays de surmonter de nombreuses difficultés et de relever de nombreux défis, notamment durant la période de relance post-Covid-19, tout en préservant la stabilité politique, en renforçant l’unité nationale, en promouvant la croissance socio-économique, en améliorant les conditions de vie de la population et en consolidant la position du Laos sur la scène internationale. Parallèlement, en poursuivant résolument sa vision stratégique de faire du Laos une "nation connectée", en augmentant les investissements dans les infrastructures de connectivité, en développant des corridors économiques et, plus récemment, en réorganisant le modèle du système politique, le PPRL, l’État et le peuple lao insufflent une nouvelle dynamique de croissance, élargissent les perspectives de développement, contribuent à une meilleure intégration du Laos dans les flux économiques régionaux et affirment la capacité d’intégration d’une nation en plein développement.

Célébrant le 50e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire lao, ce long parcours témoigne du courage, de la sagesse, de l’envergure et du leadership du PPRL, facteur décisif dans toutes les victoires de la révolution laotienne. Sous sa direction, le peuple lao a triomphé dans la lutte pour la libération nationale, tant par le passé que dans la cause actuelle de la construction et de la défense du pays, inscrivant ainsi des jalons brillants dans la fière histoire de la nation et du peuple laotiens.

L’histoire montre également que les réalisations des révolutions lao et vietnamienne portent l’empreinte profonde des contributions importantes et efficaces apportées par chaque Parti, État et peuple à l’autre. Dans son discours de félicitations au IVe Congrès national du Parti des travailleurs du Vietnam en 1976, le président Kaysone Phomvihane a affirmé : "Chaque succès de la révolution lao est directement lié à la contribution de la révolution vietnamienne". En tant que deux pays voisins et proches, unis par une longue tradition d’amitié, d’attachement, de soutien et d’assistance mutuels, incarnée par l’esprit de solidarité ("même un grain de sel, même une tige de légume"), le PPRL et le PCV partagent une origine commune : le Parti communiste indochinois, fondé conjointement par le regretté président vietnamien Hô Chi Minh et les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong.

Tout au long de leur longue histoire respective, depuis leur fondation, les deux partis ont toujours été unis, menant les armées et les peuples des deux nations à combattre côte à côte, à partager les épreuves, à vivre et mourir ensemble, avec la ferme conviction que "rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté". Ils ont vaincu leurs ennemis communs, remporté la victoire totale et libéré leurs nations respectives, tout en œuvrant de concert à la construction et au développement de leurs pays dans ce nouveau contexte. Le tournant historique de la fondation de la République démocratique populaire lao, le 2 décembre 1975, fut grandement facilité par la victoire totale de la révolution vietnamienne, la libération du Sud et la réunification du pays le 30 avril 1975. Réciproquement, la victoire de la résistance vietnamienne contre les agresseurs, qui aboutit à la libération et à la réunification du Vietnam, fut indissociable de l’aide désintéressée et des immenses sacrifices du peuple lao le long de la section ouest de Truong Son, sur la piste Hô Chi Minh, en territoire lao, sous les bombardements incessants de leur ennemi commun. La vision du président Hô Chi Minh, "Nous considérons le bonheur et la prospérité de nos frères lao comme les nôtres", et son principe directeur, "aider ses amis, c’est s’aider soi-même", furent profondément ancrés dans les mémoires de générations de dirigeants et de citoyens vietnamiens et laotiens, constituant une source de force qui permit à chaque révolution de remporter une victoire après l’autre.

Les deux pays se préparent activement à l’organisation des congrès nationaux de leurs partis respectifs, événements historiques marquant leur entrée dans une nouvelle ère : celle du développement pour la paix, la stabilité, une croissance durable et de qualité, et l’amélioration des conditions de vie de leurs populations. Dans un contexte mondial et régional en constante évolution, marqué par des défis croissants et un climat sécuritaire régional de plus en plus tendu, la promotion optimale de la relation spéciale Vietnam - Laos revêt une importance capitale pour la réalisation effective des objectifs de chaque pays.

En promouvant les précieuses traditions et la force combinée des deux pays, et en tirant parti de l’expérience historique de manière continue et créative, nous consoliderons la solidarité particulière qui unit nos deux peuples ; nous cultiverons la fierté des générations vietnamiennes et laotiennes, notamment des plus jeunes, afin de préserver et de développer davantage cette relation privilégiée, d’en faire une source de force et d’élan permettant à nos deux pays de surmonter les difficultés et les défis, d’atteindre un développement toujours plus durable, d’approfondir leur intégration régionale et internationale et de construire avec succès le socialisme dans chacun de nos pays. Les deux parties continueront d’examiner et de développer une coopération concrète et efficace dans divers domaines, en privilégiant les secteurs où les atouts fondamentaux et les conditions favorables de chaque pays peuvent être mis à profit ; en harmonisant les pratiques et coutumes internationales ; et en accordant une priorité élevée à l’autre, conformément à la nature particulière des relations Vietnam - Laos.

Les deux pays devraient privilégier la coopération en matière de développement économique, promouvoir pleinement le potentiel de chacun pour contribuer aux objectifs de croissance ; coordonner leurs efforts pour renforcer la sécurité et l’ordre, maintenir la stabilité politique dans chaque pays et contribuer au maintien d’un climat de paix dans la région et dans le monde. La coopération dans les domaines politique, du renforcement du Parti, de l’administration, de la culture, de la santé, de l’éducation, de la défense nationale et de la sécurité doit être intensifiée. Il convient de souligner les responsabilités des organismes compétents dans la mise en œuvre des accords entre les deux partis et les deux États. Les relations globales doivent continuer d’être consolidées, de même que les échanges d’expériences théoriques et pratiques, et le renforcement de la coopération en matière de formation des ressources humaines, notamment de ressources humaines hautement qualifiées, afin de répondre aux exigences du développement national à l’ère numérique.

À l’occasion du 50e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire lao et du 105e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phomvihane (13 décembre 1922-2025), le Parti, l’État et le peuple vietnamiens se réjouissent et sont fiers des glorieux accomplissements du Parti, de l’État et du peuple lao au cours des cinquante dernières années. Nous croyons fermement que, sous la direction éclairée du PPRL, le peuple lao frère continuera de remporter de grandes victoires dans la cause de la protection et de la construction nationales, conduisant le Laos résolument sur la voie socialiste de la prospérité, de la force, de la solidarité, de l’unité, de la démocratie, de l’égalité et de la civilisation. Fidèles à la relation spéciale traditionnelle, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens s’engagent à consacrer tous leurs efforts à nourrir l’amitié vietnamo-lao afin qu’elle demeure à jamais vivante et durable, digne de la relation spéciale cultivée par le président Hô Chi Minh, le président Kaysone Phomvihane et les peuples des deux pays.

