Salon K-food 2025, la gastronomie sud-coréenne s’installe dans le cœur de Hôi An

Le Salon K-Food 2025 se tiendra du 6 au 7 septembre sur la place de la rivière Hoài, dans la vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, invitant à un voyage immersif au cœur de la gastronomie et de la culture sud-coréenne.

Organisée conjointement par le ministère sud-coréen de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et la Korea Agro Fisheries & Food Trade Corporation (aT), cette fête a pour vocation de faire découvrir au public toutes les facettes de la culture et des arts culinaires sud-coréens, dans ses versions les plus traditionnelles comme les plus modernes.

L’événement vise à faire découvrir aux habitants et aux visiteurs la cuisine, la musique, les arts et les échanges culturels entre le Vietnam et la République de Corée, à renforcer l’amitié et à élargir la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et du commerce.

Sur 13 stands, il offrira aux habitants et aux visiteurs l’occasion de déguster des plats traditionnels comme du kimchi, ce condiment traditionnel à base de piments et de légumes lacto fermentés préparées selon des recettes ancestrales, du kimbap, du tteokbokki, des nouilles épicées, des crêpes, des glaces aux fruits, des chips, des boissons traditionnelles et des produits frais.

Les visiteurs pourront profiter de dégustations gratuites et même s’initier à la préparation de plats, à la préparation de boissons ou à la pâtisserie sous la direction de chefs coréens.

Outre la gastronomie, le Salon K-Food 2025 de Hôi An offre un espace convivial dédié au divertissement et à l’art, avec des concerts de guitare et de violon, des spots photos dignes d’Instagram, des opportunités de shopping et des cadeaux à gagner.

Cette fête promet non seulement de faire découvrir la République de Corée, mais aussi une célébration vivante de la culture sud-coréenne, apportant les saveurs, les sons et les couleurs du pays au cœur de la vieille ville. C’est une occasion idéale pour les habitants et les visiteurs de découvrir la culture sud-coréenne.

VNA/CVN