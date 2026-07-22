Vietjet lance une promotion spéciale pour sa nouvelle liaison vers le Sri Lanka

Le 18 juillet, à l'occasion du lancement de sa nouvelle liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo (Sri Lanka), la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet propose une promotion exceptionnelle pour les billets en classe Éco disponibles à partir de zéro dông (hors taxes et frais), avec une franchise bagages de 20 kg offerte pour toute réservation effectuée entre les 21 et 23 juillet 2026.

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Photo: VJ/CVN

Ainsi, du 21 juillet 2026 à 00h00 au 23 juillet 2026 à 23h00 (GMT+7), les passagers peuvent réserver des billets en classe Éco à partir de zéro dông sur les vols directs entre le Vietnam et le Sri Lanka via vietjetair.com et l'application Vietjet Air. Outre ses tarifs réduits, Vietjet propose également 20 kg de bagages enregistrés, valables pour toutes les classes de billets lorsque les passagers sélectionnent l'option “20 kg de bagages” lors de la réservation. Ce programme est valable pour des dates de voyage flexibles du 18 août 2026 au 31 mars 2027 (hors taxes et frais).

La liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo (Sri Lanka) est assurée par 3 vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Les vols décollent de l'aéroport de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville) à 18h15 (l’heure locale) et atterrissent à l'aéroport Bandaranaike (Colombo) à 21h50 (l’heure locale). Les vols décollent de Colombo à 23h00 (l’heure locale) et atterrissent à Hô Chi Minh-Ville à 5h55 le lendemain.

Cette nouvelle liaison offre davantage de possibilités aux passagers de découvrir le Sri Lanka, tout en renforçant le tourisme, les visites familiales et les échanges commerciaux entre les deux pays. Colombo est une porte d'entrée idéale pour explorer le Sri Lanka, un archipel réputé pour ses plages tropicales, ses plantations de thé luxuriantes, ses sites historiques et son riche écosystème.

Photo : VJ/CVN

Réciproquement, les passagers sri-lankais peuvent se rendre à Hô Chi Minh-Ville, découvrir une métropole dynamique et culturellement riche, et poursuivre leur voyage grâce au vaste réseau de vols de Vietjet. Via Hô Chi Minh-Ville, les voyageurs en provenance d'Australie, du Japon, de Taïwan (Chine), de l'Indonésie et de nombreux autres pays d'Asie-Pacifique peuvent également rejoindre Colombo facilement.

À bord des avions Vietjet, les passagers peuvent savourer de délicieux plats chauds, tels que le Phở Thin, le banh mi, le café au lait glacé, etc., servis par un personnel accueillant et attentionné. De plus, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy offre la possibilité de gagner des prix et de cumuler des points échangeables contre des cadeaux offerts par Vietjet et plus de 250 grandes marques dans les secteurs du voyage, de la restauration, du shopping et bien plus encore.

Tân Dat/CVN