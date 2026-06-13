Saigontourist valorise l’image du Vietnam en Asie du Sud-Est

À l’occasion de la tournée en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, Saigontourist a déployé une série d’initiatives pour promouvoir le tourisme national sur les marchés régionaux.

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La délégation de Saigontourist comprenait des représentants de la direction du groupe, des responsables de différents départements spécialisés ainsi que les dirigeants de Saigontourist Travel, son principal opérateur touristique. Cette mission revêt une importance stratégique puisqu’elle contribue à renforcer davantage la coopération touristique entre le Vietnam et les principaux pays de l’ASEAN, tout en offrant à Saigontourist de nouvelles opportunités de partenariat avec des acteurs reconnus du secteur en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines.

Photo : Saigontourist/CVN

Multiplier les connexions régionales

Le 28 mai, dans le cadre du Forum d’entreprises Vietnam - Thaïlande 2026 organisé à Bangkok par le ministère vietnamien des Finances, Saigontourist a participé à la cérémonie de signature d’un mémorandum d’accord tripartite avec Vietnam Airlines et l’Association des agences de voyages thaïlandaises (TTAA) pour la période 2026-2029.

Ce mémorandum vise à renforcer la connectivité touristique au sein de l’ASEAN et à accroître les flux de voyageurs entre le Vietnam et la Thaïlande grâce à l’élargissement des liaisons aériennes directes et à la promotion conjointe des destinations. Les partenaires prévoient également d’organiser ensemble des campagnes internationales de promotion touristique, des salons, des séminaires spécialisés, des voyages de familiarisation (FAM Trip et Mega FAM Trip), ainsi que de développer des circuits touristiques combinés considérant le Vietnam et la Thaïlande comme “une destination commune”.

Une attention particulière sera accordée au renforcement des liaisons aériennes directes entre les deux pays, notamment sur les lignes Hô Chi Minh-Ville - Phuket, Hanoï - Chiang Mai, Hanoï/Hô Chi Minh-Ville - Bangkok et Dà Nang - Bangkok.

Toujours dans le cadre du Forum d’entreprises Vietnam - Thaïlande 2026, Vietnam Airlines a annoncé l’ouverture officielle de la ligne directe Hô Chi Minh-Ville-Phuket, une initiative destinée à stimuler les échanges touristiques entre les deux pays et à développer davantage le marché des voyageurs internationaux en Asie du Sud-Est.

Le 29 mai à Singapour, lors du Forum de connectivité technologique Vietnam - Singapour 2026 organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et celui des Sciences et des Technologies, Saigontourist a participé aux activités de promotion de l’image touristique du Vietnam. Le groupe y a présenté son écosystème diversifié de produits et de services de haute qualité aux partenaires et visiteurs internationaux, tout en développant des échanges dans les domaines de la transformation numérique, des technologies appliquées au tourisme et des services intelligents.

Accélérer la coopération internationale

Le 1er juin à Manille, dans le cadre du Forum d’entreprises Vietnam - Philippines 2026 organisé par le ministère vietnamien des Finances, Saigontourist Travel a poursuivi ses activités en participant à la signature d’un mémorandum d’accord tripartite avec Vietnam Airlines et Trip.com.

Selon ce mémorandum, les parties s’engagent à renforcer la promotion conjointe du tourisme et du transport aérien entre le Vietnam et les Philippines, à développer des produits touristiques spécifiques destinés aux voyageurs des deux pays, à intensifier les actions de marketing et de communication sur les plateformes numériques ainsi que sur les canaux promotionnels de chaque partenaire, et à élargir leur coopération afin d’améliorer la qualité des services et la visibilité de leurs marques à l’échelle internationale.

Photo : Saigontourist/CVN

La coopération avec Trip.com, l’une des principales plateformes mondiales de services touristiques numériques disposant d’infras-tructures technologiques avancées et d’un vaste réseau de clients internationaux, devrait notamment permettre d’accroître considérablement l’accès du tourisme vietnamien, et plus particulièrement de Saigontourist, aux marchés internationaux.

Nguyên Thi Anh Hoa, présidente de Saigontourist, a souligné : “Cette série d’activités de promotion du tourisme vietnamien en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines ne vise pas seulement à renforcer les liens touristiques entre le Vietnam et les principaux pays de l’ASEAN. Elle illustre également le rôle proactif de Saigontourist dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion touristique, dans le développement de la coopération internationale et dans l’amélioration de la compétitivité du tourisme vietnamien sur les marchés régionaux et mondiaux”.

Cette série d’événements promotionnels organisés en 2026 en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines témoigne une nouvelle fois de la coopération étroite entre Saigontourist et Vietnam Airlines dans le domaine de la promotion touristique internationale. Elle s’inscrit dans la continuité de nombreuses initiatives conjointes déjà menées avec succès, notamment aux États-Unis (mai 2022), en Europe (Allemagne en octobre 2024 ; Italie, Kazakhstan et Russie en mai 2025 ;Danemark en novembre 2025), ainsi que sur plusieurs marchés asiatiques tels que la Chine, le Japon, le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie, Singapour et le Laos.

À travers ces activités, Saigontourist réaffirme son rôle de leader du tourisme national dans la promotion des destinations, le renforcement des synergies entre le tourisme et le transport aérien, ainsi que dans le développement d’une industrie touristique moderne, professionnelle et pleinement intégrée à l’économie internationale, au bénéfice de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam.

Quang Châu - Hiếu Tuyền/CVN



