Saigontourist à nouveau récompensé de l’Ordre du Travail de première classe

Fin avril, à Hô Chi Minh-Ville, le groupe Saigontourist a célébré ses "50 ans de développement avec le pays" et a reçu, pour la deuxième fois, l’Ordre du Travail de première classe.

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Photo: Saigontourist/CVN

L’Ordre du Travail de première classe est une distinction prestigieuse décernée par le Parti et l’État, reconnaissant la contribution exceptionnelle de Saigontourist tout au long de son demi-siècle de création et de développement.

L’événement a eu l’honneur d’accueillir Vo Thi Anh Xuân, secrétaire du Comité central du Parti et vice-présidente de la République, ainsi que des représentants de Hô Chi Minh-Ville, des ministères et des branches, des partenaires nationaux et internationaux, et de nombreuses générations de dirigeants et d’employés de Saigontourist de différentes époques.

Un demi-siècle de développement

Fondée après la Réunification du pays en 1975, Saigontourist a été la première entreprise touristique de Hô Chi Minh-Ville. Jeune structure de 236 employés à ses débuts, gérant seulement quelques hôtels et prenant en charge principalement les délégations du Parti et de l’État, le groupe a persévéré, innové et surmonté de nombreuses difficultés pour devenir le leader national du secteur. Fort d’un écosystème complet de plus d’une centaine d’établissements répartis dans tout le pays et employant plus de 17.000 personnes, il se concentre sur cinq domaines d’activité principaux :l’hébergement, les voyages, la restauration, les loisirs et la formation.

En plus de 50 ans de développement, Saigontourist a franchi plusieurs étapes historiques importantes : il a été le premier à signer des contrats pour accueillir des touristes internationaux (1979) ; participation au Salon international du tourisme ITB (1984) ; signature de sa première coentreprise (1988) ; création de l’École professionnelle de tourisme (1989) ; mise en service d’hôtels et de complexes hôteliers dans les zones frontalières et insulaires (2009-2019) ; rôle de premier plan dans la logistique de la prévention et du contrôle du COVID-19 (2021) à Hô Chi Minh-Ville ; pionnier dans la promotion de programmes de développement touristique régional, notamment à l’international. Le groupe a également vu sa fête annuelle de la culture culinaire et des délices remporter pendant de nombreuses années consécutives les prix de "Meilleur festival culinaire du monde" et "Meilleur festival culinaire d’Asie".

En 2025, Saigontourist a confirmé la solidité de son système en atteignant et même dépassant ses objectifs de croissance à deux chiffres : son chiffre d’affaires total s’est élevé à 16.935 milliards de dôngs, soit une hausse de 11,2% par rapport à 2024 ; son bénéfice avant impôt a atteint 4.353 milliards de dôngs, en progression de 16% par rapport à 2024.

Saigontourist a eu l’honneur de recevoir le titre de "Collectif héroïque du travail" en 2013 et reçoit aujourd’hui la médaille du Travail de première classe, une distinction qu’il obtient pour la deuxième fois. Ce prix prestigieux est une reconnaissance bien méritée, une grande source de motivation et un encouragement précieux pour ses 50 années d’efforts continus.

Photo: Saigontourist/CVN

Dans le cadre de ce programme, le groupe a organisé une cérémonie solennelle en l’honneur des employés comptant plus de 25 ans de service dévoué, et qui donc sont été intimement liés à ses succès et à ses difficultés, contribuant à forger son identité et ses valeurs fondamentales.

Ambition régionale

Entrant dans une nouvelle phase, le groupe définit clairement son orientation stratégique jusqu’en 2035, axée sur une transformation globale et un développement durable. On peut affirmer que le message "Saigontourist - 50 ans d’engagement au service de la nation" constitue un guide stratégique pour son développement.

Ce message englobe : la stratégie d’une marque nationale, indissociable du destin de la nation ; la stratégie d’un groupe touristique et de services de renommée internationale, incarnant l’esprit vietnamien ; la stratégie d’une entreprise publique pionnière en matière de transformation numérique, de développement durable, de transparence et d’efficacité ; et la stratégie d’une ambition : hisser le tourisme vietnamien au rang des acteurs majeurs de la région.

Saigontourist renforcera également les liens au sein de l’écosystème touristique national, ainsi que les liens régionaux et internationaux afin de créer des chaînes de valeur et d’accroître la compétitivité. Tels sont les cinq piliers que le groupe continuera de mettre en œuvre d’ici à 2035, animé par un esprit d’"innovation - intégration - durabilité - compassion".

Fort de 50 ans d’expérience, Saigontourist s’engage à maintenir son rôle de chef de file, à guider l’écosystème touristique vietnamien vers un développement vert, intelligent et durable, à accompagner Hô Chi Minh-Ville dans son ambition de devenir un pôle touristique majeur de la région et à contribuer au rayonnement international du Vietnam et de son peuple.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN