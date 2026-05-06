Côn Dao : le Jardin X, entre mémoire, nature et création artistique

Au cœur de l’archipel de Côn Dao (Hô Chi Minh-Ville), un espace artistique singulier prend forme : le Jardin X, où sculpture, architecture et nature se rencontrent. Porté par la vision du sculpteur Ngô Xuân Lai, ce projet illustre une nouvelle manière de penser l’art en lien avec le territoire, tout en contribuant à la revitalisation culturelle et paysagère de cet archipel chargé d’histoire.

>> Saigontourist figure phare de la 22e Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

>> Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang en tête des recherches des touristes thaïlandais

>> Hô Chi Minh-Ville accueille près de 1,7 million de touristes du 25 avril au 3 mai

Photo : Sy Thuy/CVN

À l’occasion du 51ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (1975-2026), pour la troisième fois, à la fin du mois d’avril, les reporters de guerre GP10 de l’Agence Vietnamienne d’Information, accompagnés de leurs proches et amis, sont retournés à Côn Dao pour rendre hommage aux héros martyrs au cimetière de Hàng Duong, sur la tombe de l’héroïne Vo Thi Sau, ainsi que sur d’autres sites historiques de l’île. Cet archipel retrouve peu à peu sa beauté et son charme grâce aux soins de ceux qui y sont venus, qui l’ont aimé et qui y sont restés. Il est aujourd’hui le foyer commun de plus de 12.000 habitants venus de toutes les régions du Vietnam, contribuant à embellir l’île.

Dans les eaux du áud-Est du Vietnam se trouve un archipel d’une grande beauté, dont l’histoire rappelle celle d’un prince de conte de fées. Pourtant, durant 113 ans (1862-1975), il a été connu comme un "enfer sur terre" en raison de son système carcéral - cages à tigres et régimes de détention extrêmement brutaux et inhumains imposés par les forces coloniales. Environ 200.000 Vietnamiens y ont été emprisonnés, dont plus de 20.000 y ont perdu la vie, tandis que des milliers d’autres ont été mutilés, paralysés ou marqués à vie par de graves maladies, séquelles des tortures subies.

Lors de cette visite, nous avons été particulièrement impressionnés par un projet en construction dans la zone 9 - un espace culturel et artistique en plein air nommé "Jardin X", dont la propriétaire est une jeune femme. Le sculpteur Ngô Xuân Lai y assure la supervision, la construction et la conception d’un espace culturel associant sculpture et architecture.

Sculpture, nature et mémoire vivante

Dans un contexte où les besoins culturels et artistiques deviennent de plus en plus diversifiés, la création d’espaces créatifs liés à la vie communautaire apparaît comme une orientation notable. À Côn Dao, le Jardin X, conçu et réalisé directement par Ngô Xuân Lai, montre déjà une connexion entre sculpture, architecture paysagère et vie insulaire.

Né en 1950, Ngô Xuân Lai a étudié de 1967 à 1974 à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Saïgon (aujourd’hui Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville). Il a enseigné à l’École technique de Biên Hòa, puis à l’École secondaire des arts décoratifs de Dông Nai. Entre 1979 et 1989, il a travaillé à l’Institut de planification de Hô Chi Minh-Ville, avant de devenir professeur invité en architecture à la Polytechnique de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Sy Thuy/CVN

Beaucoup connaissent la figure du dragon à Suôi Tiên, de plus de 400 m de long, environ 10 m de haut et 3 m de diamètre, dans lequel on peut circuler. Cette œuvre, aujourd’hui appelée "Long Hoa hội", a été conçue et réalisée par Ngô Xuân Lai, bien que peu de gens le sachent en raison de sa discrétion. Il ne participe ni aux associations artistiques, ni aux expositions individuelles, ni aux concours de sculpture.

Il est également l’auteur de l’œuvre Dôi Hàm Rông au cimetière de Hoa Viên Binh Duong (Hô Chi Minh-Ville), de 27 m de haut et 113 m de diamètre.

Photo : Sy Thuy/CVN

Le Jardin X est conçu par Ngô Xuân Lai comme un espace ouvert où la sculpture n’existe pas isolément mais en étroite relation avec l’architecture et le paysage. Les œuvres sont disposées parmi la végétation, les plans d’eau et la topographie naturelle, créant un ensemble harmonieux. Cela montre que le rôle de l’artiste dépasse la simple création pour inclure la conception d’espaces architecturaux.

Dans une perspective d’art contemporain, le Jardin X peut être appréhendé comme une pratique artistique in situ (site-specific), où l’œuvre ne se dissocie pas de son contexte mais se construit dans une relation organique avec l’espace, la topographie et l’environnement naturel. Des éléments tels que la pierre locale, la direction des vents, l’humidité ou encore la structure du paysage ne sont pas de simples contraintes extérieures, mais deviennent partie intégrante du langage plastique. Cette interaction confère au Jardin X son identité singulière, tout en proposant une approche où sculpture, architecture et paysage sont pensés comme un ensemble indissociable.

Dans cet espace, différentes strates de valeurs culturelles s’entrelacent : des motifs de tambours de bronze évoquant les origines, à la série "Portraits des 54 ethnies du Vietnam" reflétant la diversité culturelle, en passant par des œuvres de sculpture contemporaine imprégnées de l’esprit de leur époque. Cette combinaison contribue à créer un lieu à la fois ancré dans l’héritage et ouvert, traduisant une volonté de prolonger et de valoriser la tradition culturelle vietnamienne dans le contexte actuel.

Un espace culturel en pleine mutation

La création d’un espace artistique dans une zone insulaire comme Côn Dao pose de nombreux défis. L’éloignement géographique du continent complique le transport des matériaux et des équipements. Les ressources humaines et les moyens de construction y sont limités tandis que l’environnement marin, avec ses vents forts et son humidité élevée, exige des solutions techniques adaptées. Au cours de son développement, le Jardin X a démontré une capacité d’adaptation aux conditions réelles : les blocs de pierre naturelle ont été conservés et intégrés à la composition spatiale, tout en étant transformés en éléments fonctionnels ; des briques anciennes issues de constructions antérieures ainsi que des matériaux disponibles sur place ont été réemployés, contribuant à former un ensemble architectural et paysager cohérent.

Photo : Sy Thuy/CVN

Selon un reportage télévisé consacré au sculpteur Ngô Xuân Lai, réalisé par TFS entre 2006 et 2007, il confiait : "Sur le plan des idées, chaque œuvre est un lieu où nous souhaitons transmettre quelque chose, dire ou démontrer quelque chose. D’abord pour nous-mêmes, puis pour que les autres puissent comprendre et partager ces pensées et ces émotions. Quant aux formes, je suis encore en quête, en continuant à travailler. Tout artiste aspire à trouver son propre langage, et je suis moi aussi sur ce chemin". Cette conception se reflète en partie dans la manière dont il façonne l’espace du Jardin X, où chaque œuvre ne se limite pas à une existence isolée, mais participe à la construction d’un ensemble culturel cohérent.

Conçu comme un espace ouvert, le Jardin X ne se limite pas à l’exposition d’œuvres, mais favorise également l’accès du public à l’art dans un environnement proche de la nature. Une fois achevé, il est appelé à devenir un lieu de vie culturelle, contribuant à enrichir la vie artistique locale à Côn Dao.

En 2022, environ 1.000 m² du terrain du Jardin X ont été réquisitionnés pour la construction d’une nouvelle route, laquelle a également divisé le site en deux parties distinctes. Face à cette situation, le sculpteur Ngô Xuân Lai ne s’est pas limité à la conception des portails et clôtures, mais a aussi contribué à la restauration et à la réorganisation de l’ensemble du terrain. Ce processus ne reposait pas sur un plan définitif dès le départ, mais s’est construit progressivement à partir des réalités du chantier et de l’expérience de Ngô Xuân Lai en matière de planification et d’organisation spatiale. Fort de son parcours dans la conception et la réalisation de nombreux projets d’envergure, il a su proposer, étape par étape, des solutions adaptées, permettant ainsi le développement et l’achèvement progressif du jardin.

Photo : Sy Thuy/CVN

À ce jour, le site a non seulement surmonté les problèmes d’érosion, mais s’est progressivement transformé en un espace culturel porteur de multiples valeurs, dépassant largement les intentions initiales. Le Jardin X couvre 1.800 m². Après l’achèvement d’environ 60% du jardin, la nouvelle route a été finalisée par les autorités locales. Le projet a alors poursuivi la construction des clôtures et l’organisation de l’espace pour la partie restante, désormais située d’un côté de la route. L’ensemble des deux espaces atteint aujourd’hui près de 3.000 m², situé à environ un km du centre de Côn Dao, constituant une destination attrayante pour les visiteurs nationaux et internationaux. La propriétaire, née en 1973 à Hanoï, a suivi sa famille à Hô Chi Minh-Ville en septembre 1975, avant de s’installer à Côn Dao, où elle a acquis ce terrain et lancé l’investissement du jardin dès 2004.

Conçus comme des espaces ouverts, le Jardin X ne se limite pas à l’exposition d’œuvres, mais favorise également l’accès du public à l’art dans un environnement proche de la nature. À ce jour, cet ouvrage est achevé à environ 90%. Une fois finalisé, le site est appelé à devenir un lieu de vie culturelle, contribuant à enrichir la vie artistique à Côn Dao.

Sy Thuy - Quê Anh/CVN