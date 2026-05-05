Au Vietnam, une touriste étrangère déguste la tasse de café la plus belle du monde

Un restaurant à Hôi An, ville de Dà Nang (Centre), a conquis les clients étrangers avec des tasses de café considérées comme les œuvres artistiques tout en satisfaisant leur goût.

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Photo : NVCC/CVN

Réputé non seulement pour le pho (soupe de nouilles au bœuf ou au poulet), le bún cha (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes fraîches), le nem (rouleaux du printemps), le Vietnam séduit également les visiteurs étrangers par la culture du café.

Le café noir, le café au lait, le bac xiu (café au lait concentré) ou le café à l’œuf, chaque boisson porte une saveur particulière qui séduit les visiteurs dès la première gorgée.

Récemment, une influenceuse étrangère à près de 800.000 followers sur Facebook a publié une vidéo sur ses expériences inoubliables dans un café à Hôi An. Dans ce clip, Taylor R n’a pas caché sa grande surprise devant l’esthétique des tasses à café. Elle a déclaré : "Je viens de déguster la plus belle tasse de café du monde".

La vidéo décrit deux tasses de café décorées par d’arbres sur de la mousse. L’une avec la mousse jaune et l’arbre vert, l’autre avec la mousse blanche et l’arbre couvert de fleurs roses. Toutes les deux sont comme des tableaux miniatures.

Photo : NVCC/CVN

Cette publication a toute de suite attiré des dizaines de milliers de réactions, de commentaires et de partages. Beaucoup ont été d’accord pour dire que ces ornements étaient magnifiques et qu’on ne savait se décider entre boire ces tasses ou les admirer. Plusieurs Vietnamiens ont par ailleurs été surpris de découvrir ce café pour la première fois.

Le café à l’œuf est né à Hanoï dans les années 1940 après une pénurie de lait. Le jaune de l’œuf a alors été utilisé pour remplacer le lait. Cette création est actuellement devenue une boisson emblématique des Vietnamiens.

Photo : NVCC/CVN

À Hôi An, Uncle Huan Coffee (Café de l’oncle Huân) est une destination connue de nombreux visiteurs étrangers. Le café attire les clients par un décor artistique ainsi que par un espace vert. Sur l’application Google Maps, cette destination a reçu 4.9/5 étoiles avec beaucoup d’avis favorables.

Quelques avis : "Les tasses de café sont délicieuses et magnifiques. Nous sommes impressionnés par l’image du feuillage dans la tasse" ; "Le café est large avec beaucoup d’arbres et idéal pour se détendre, lire et s’éloigner de la rumeur des rues de la vieille ville". Certains affirment même s’y être rendus à plusieurs reprises.

Avec l’influence de cette vidéo, Uncle Huan Coffee continuera d’être une destination de choix pour les visiteurs vietnamiens et étrangers en visite à Hôi An.

Vân Anh/CVN