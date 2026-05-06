Lonely Planet : Dà Nang figure parmi les meilleures destinations estivales d'Asie

Le guide de voyage Lonely Planet décrit Dà Nang comme un paradis pour les amoureux de la nature, qu'ils choisissent de se détendre sur des plages comme My Khê et Non Nuoc ou d'explorer une architecture remarquable, notamment le Pont du Dragon. Il souligne également le riche patrimoine cham de la ville, mis en valeur au Musée de la sculpture Cham.

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Photo : VNA/CVN

La ville côtière de Dà Nang, située au centre du Vietnam, continue de gagner en notoriété internationale. Elle se classe deuxième dans le palmarès des neuf meilleures destinations asiatiques à visiter en juin, juillet et août, publié le 1er mai par le guide de voyage Lonely Planet.

Ce classement met en lumière la diversité des expériences touristiques estivales en Asie, des destinations ensoleillées et au climat agréable aux villes au climat chaud et humide. Face à une demande touristique croissante, le choix d'une destination adaptée est devenu primordial, et Dà Nang figure parmi les meilleures options.

Le guide décrit Dà Nang comme un paradis pour les amoureux de la nature, qu'ils choisissent de se détendre sur des plages comme My Khê et Non Nuoc ou d'explorer une architecture remarquable, notamment le Pont du Dragon. Il souligne également le riche patrimoine cham de la ville, mis en valeur au Musée de la sculpture Cham.

L'harmonieuse combinaison de ressources naturelles, de valeurs culturelles et d'infrastructures touristiques développées contribue à maintenir l'attrait de Dà Nang. Au-delà de son statut de destination touristique prisée, la ville offre une grande diversité d'expériences, allant de la découverte de la nature et de la culture à la gastronomie et à des services touristiques de haute qualité.

Son classement dans le guide Lonely Planet a contribué à renforcer l'image de Dà Nang sur la carte du tourisme international, tout en lui permettant d'attirer davantage de visiteurs, notamment d'Australie et de personnes en quête de plages et d'activités de plein air.

Lors des jours fériés de la commémoration des rois Hùng, de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du Travail (1er mai) en 2026, Dà Nang a accueilli plus de 1,46 million de visiteurs, soit une hausse de plus de 35% par rapport à l'année précédente. Un large éventail d'activités culturelles, sportives et touristiques, ainsi que des programmes de promotion efficaces, ont contribué à cette forte croissance touristique.

Nguyên Thi Hoài An, directrice adjointe du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré qu'en 2026, la ville prévoit d'accueillir près de 20 millions de visiteurs vietnamiens et internationaux, consolidant ainsi sa position parmi les principales destinations touristiques du Vietnam et de la région.

VNA/CVN