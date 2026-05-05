Hô Chi Minh-Ville accueille près de 1,7 million de touristes du 25 avril au 3 mai

Selon les données publiées par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la période de neuf jours de congés (du 25 avril au 3 mai) englobant la commémoration des rois Hùng, la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et la Journée internationale du Travail (1 er mai) a fortement stimulé la demande de voyage dans toute la région.

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Photo : VNA/CVN

Les taux d'occupation dans le centre de Hô Chi Minh-Ville et dans la cité balnéaire de Vung Tàu ont considérablement augmenté pendant les périodes de forte affluence, bien que l'offre soit restée suffisante.

Près de 1,7 million de visiteurs enregistrés

Ainsi, Hô Chi Minh-Ville aurait accueilli environ 190.000 touristes internationaux et 1,5 million de touristes nationaux, générant environ 8.700 milliards de dôngs de recettes. Ce résultat découle de la mise à profit des liens régionaux, formant une chaîne diversifiée de destinations englobant zones urbaines, plages, sites écologiques et attractions culturelles, contribuant ainsi à attirer et fidéliser les visiteurs.

Pour les vacances de cette année, le secteur du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a lancé une série d'activités promotionnelles, annonçant près de 1.000 nouveaux produits et services touristiques. De nombreux événements majeurs ont été organisés pour enrichir l'expérience des visiteurs. La quatrième édition du Festival du bánh mì du Vietnam 2026, avec ses quelque 150 stands, en a été l'un des points forts. Par ailleurs, diverses activités ont célébré la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, avec des feux d'artifice tirés dans sept endroits différents le soir du 30 avril et des programmes artistiques d'envergure.

Photo : VNA/CVN

Concernant les produits, les entreprises touristiques locales ont innové dans leurs programmes en développant les expériences culturelles et historiques et en combinant différents modes de transport (route, fleuve, métro). Parmi les produits phares, citons le circuit "Saïgon Commando", le programme Ho Chi Minh City Retro Rides" et les itinéraires reliant Hô Chi Minh-Ville à Cân Gio, Cu Chi et Binh Duong. L'écotourisme, les activités créatives et les offres de bien-être ont également été développés.

Des expériences haut de gamme, comme les excursions en hélicoptère et les croisières 5 étoiles, ont contribué à rehausser l'image de la destination. De nombreux forfaits promotionnels ont également été lancés, avec des réductions allant jusqu'à 41%, offrant une variété d'options : excursions dans la mangrove, découverte de Saigon de nuit, visite du site historique de Cholon, trajets en métro, bus à impériale et tourisme de bien-être.

Sur le marché des touristes internationaux, des produits tels que Free Walking Tour, Retro Rides Saigon by Night, Cho Lon Night Tour, Underground Escape et City Tour de Hô Chi Minh-Ville continuent d'être améliorés. Le tourisme fluvial est également dynamique, avec des dîners-croisières, des spectacles de feux d'artifice, des thés de l'après-midi et des croisières au coucher du soleil sur la rivière Saigon, agrémentés de performances artistiques.

Des expériences de voyage diversifiées

Photo : Suôi Tiên/CVN

Selon Trân Doàn Thê Duy, directeur général de la société par actions Vietravel Tourism, la demande touristique pendant les vacances de cette année reflète clairement un changement de tendance : on passe d'une recherche de "vacances sans se soucier du divertissement" à des voyages sélectifs axés sur la qualité, les expériences immersives et la personnalisation.

Les données de cette entreprise montrent que les touristes ne se contentent plus de rechercher des destinations classiques, mais privilégient de plus en plus des itinéraires immersifs qui valorisent le contact avec la culture, la nature et la vie locale. Ils y parviennent grâce à des activités telles que la découverte de l'artisanat traditionnel, l'immersion dans des aspects culturels uniques ou l'exploration d'environnements écologiques durables.

Ce constat est perçu comme un signe positif pour l'entreprise, qui continue d'améliorer ses prestations et de développer des produits adaptés à différents types de clientèle, des courts séjours aux circuits plus approfondis, afin d'offrir une valeur ajoutée durable et de mieux répondre aux attentes toujours plus élevées des voyageurs.

Photo : VinaGroup/CVN

Nouveaux produits et attractivité des sites

Nguyên Minh Tâm, directeur adjoint du site historique des tunnels de Cu Chi, a déclaré que l'organisme avait investi dans de nombreux nouveaux services, tels que des tyroliennes en forêt, des espaces de découverte paysagère, des mini-zoos et des activités de loisirs comme des concours de tir aux pigeons d'argile, afin d'attirer davantage de jeunes et de familles.

Parallèlement, An Son Lâm, directeur de la compagnie de navigation Dông Duong, a souligné que le tourisme fluvial, et notamment la gastronomie nocturne, devenait un atout majeur pour Hô Chi Minh-Ville. L'arrivée récente de nombreux navires de croisière 5 et 6 étoiles a ouvert de formidables opportunités pour le segment haut de gamme, contribuant ainsi à la valorisation de l'offre touristique de la ville. Selon lui, il s'agit également d'une mesure visant à anticiper la forte demande estivale, tout en contribuant au développement d'un écosystème touristique de qualité.

Selon les informations de la société par actions Vietravel, le marché continue d'afficher une forte croissance au deuxième trimestre 2026, porté par la commémoration des rois Hùng et les vacances du 30 avril au 1er mai. Vietravel estime avoir accueilli plus de 17.800 clients durant ces deux périodes de pointe. Pour répondre à cette demande accrue, l'agence a revu ses offres en proposant des tarifs préférentiels à partir de 2,59 millions de dôngs. Elle a également optimisé ses itinéraires en fonction de la durée des congés, adaptant le rythme des voyages et les expériences proposées afin de satisfaire les besoins diversifiés de sa clientèle.

Photo : VJ/CVN

Privilégier la qualité à la quantité

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le paysage touristique actuel reflète les nouvelles tendances de consommation. Dans la mégapole du Sud, les visiteurs se concentrent dans le centre-ville et sur les lieux d'événements, avec une forte augmentation du tourisme de proximité (séjours individuels) de courte durée. Le segment économique privilégie les prix abordables, tandis que le segment moyen et haut de gamme recherche des expériences inédites telles que les visites nocturnes, les excursions en bateau et les vols en hélicoptère.

Pour sa part, Vung Tàu continue d'attirer les foules avec un taux d'occupation élevé, principalement en provenance de Hô Chi Minh-Ville et des provinces voisines, pour des séjours balnéaires de 2 à 3 jours.

À Binh Duong, les excursions à la journée et le tourisme local connaissent une forte croissance, notamment grâce à l'écotourisme, aux villages d'artisanat traditionnel et aux animations du week-end. Les voyages en famille et en petits groupes, combinant découvertes et shopping, sont de plus en plus prisés.

Trân Thi Bao Thu, directrice marketing et communication de Vietluxtour, a déclaré qu'avec la forte croissance du tourisme international, le Vietnam dispose déjà d'excellentes ressources. Le défi consiste désormais à moderniser l'offre de produits et de services afin d'accroître la valeur ajoutée et de transformer cet afflux en véritables retombées économiques. Actuellement, le marché de masse tend à réduire ses dépenses, notamment pour compenser la hausse des prix des billets d'avion. Ces voyageurs privilégient désormais la cuisine de rue et les attractions gratuites ou peu coûteuses.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Selon elle, "à l'inverse, dans le segment haut de gamme, les dépenses n'ont pas diminué, mais se sont orientées vers une expérience plus immersive. Cependant, le Vietnam ne dispose toujours pas d'un écosystème de consommation suffisamment développé pour fidéliser les touristes à fort pouvoir d'achat".

Pour passer d'une croissance quantitative à une croissance qualitative, les entreprises estiment que le pays a besoin d'une stratégie globale. Celle-ci implique une modernisation de l'offre nocturne, avec des complexes de divertissement et de spectacles culturels de grande envergure ; le repositionnement des souvenirs en tant que produits de marque haut de gamme ; et un accent mis sur les segments tels que le tourisme d'affaires (MICE), le golf et l'hôtellerie de luxe. Parallèlement, le recours aux technologies et aux paiements sans espèces favorise une plus grande flexibilité dans les habitudes de consommation des visiteurs étrangers.

Une destination de choix pour le tourisme MICE

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville a accueilli du 1er au 9 mai un groupe de 890 touristes MICE venus d'Indonésie, représentés par la compagnie d'assurance Allianz Indonesia.

Photo : Tân Dat/CVN

Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a présenté la feuille de route pour le développement du tourisme MICE à l'horizon 2030. Elle s'articule autour de quatre axes :

Promotion ciblée : se concentrer sur les marchés à fort pouvoir d'achat (Asie du Nord-Est, Asie du Sud-Est et Europe) via les salons et forums internationaux.

Offres spécialisées : accompagner les entreprises dans la création de formules tout compris "Hébergement - Conférence - Visites - Shopping".

Transformation numérique et ressources humaines : standardiser les processus de service et intégrer les technologies pour renforcer la compétitivité.

Écosystème synchronisé : renforcer les liens entre agences de voyages, hôtels, centres de congrès et transporteurs.

Forte de bases solides établies dès le premier trimestre 2026 et d’une orientation stratégique claire, l’industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville devrait poursuivre son développement durable et son intégration internationale.

Tân Dat/CVN