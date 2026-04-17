Saigontourist figure phare de la 22e Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Saigontourist a pris part à la Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2026, organisée du 2 au 5 avril au parc du 23 Septembre, dans le quartier de Bên Thành. Le groupe y a déployé un stand d’envergure réunissant ses principales entités membres.

>> À Hô Chi Minh-Ville, la Fête de la culture culinaire et des spécialités fait le plein

>> Hanoitourist et Saigontourist unis pour accélérer leur élan

>> Éclat gourmand de la Fête culinaire et des délices de Saigontourist 2026

Photo : Saigontourist/CVN

Lors de l’édition 2026, Saigontourist et ses filiales ont présenté un espace intégré de promotion touristique et de services. Celui-ci a offert aux visiteurs des expériences immersives, ainsi qu’un accès à sa plateforme numérique, afin de favoriser l’interaction et d’améliorer l’expérience client.

Organisée chaque année, la Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville confirme son rôle de passerelle entre entreprises et visiteurs. Elle contribue à stimuler la demande touristique intérieure, à promouvoir l’image d’une destination dynamique et moderne, tout en encourageant le tourisme vert, durable ainsi que la transformation numérique du secteur.

Interaction multiplateforme

Un représentant de Saigontourist a déclaré : "La Fête du tourisme de Hô Chi Minh-Ville est un événement majeur de promotion touristique, essentiel pour connecter entreprises, marché et consommateurs. En 2026, Saigontourist a mis l’accent sur la création d’un espace d’expérience intégré, combinant services de qualité, offres attractives et technologies numériques, afin de stimuler la demande, d’améliorer l’expérience client et de promouvoir un tourisme durable".

Placée sous le slogan "Un été vert inoubliable avec Saigontourist", la manifestation 2026 s’articulait autour d’un concept ouvert, combinant espace d’exposition, service de conseil et zone expérientielle interactive. Outre la présentation de produits et services, le stand proposait des animations, des mini-jeux, un système d’“enregistrement pour recevoir des cadeaux“, ainsi que des boissons de bienvenue, café et jus de fruits.

Les participants ont notamment mis en avant l’utilisation des technologies numériques (brochures électroniques, codes QR, réseaux sociaux et écosystème de contenus digitaux) afin de faciliter l’accès à l’information, la réservation de services et les interactions en ligne, directement sur place.

Parallèlement, Saigontourist a participé activement aux conférences, séminaires et tables rondes organisés dans le cadre de l’événement, contribuant à l’actualisation des tendances du marché, au renforcement de la coopération et à l’élargissement de son réseau de partenaires nationaux et internationaux.

À l’occasion de cette édition, Saigontourist Travel a lancé d’importantes promotions, notamment sur les circuits en Inde à partir de 2,479 millions de dôngs. Des réductions allant jusqu’à un million de dôngs ont été proposées pour les voyages organisés à l’occasion des congés du 30 avril avec Vietnam Airlines vers les régions Nord, Centre et l’île de Phu Quôc. Les circuits à l’étranger ont également bénéficié de remises pouvant atteindre 10 millions de dôngs par personne.

Saigontourist Travel a en outre lancé trois nouveaux circuits vers la zone spéciale de Côn Dao, avec une réduction de 500.000 dôngs par personne, sous le thème "Sites historiques - Voyages verts connectés - Détente dans les hôtels 4 étoiles de Saigon - Complexes hôteliers de Côn Dao", avec départs quotidiens sur demande. L’agence a également proposé des offres pour les groupes, un bon de voyage de 500.000 dôngs ainsi que des promotions exclusives durant l’événement. Les visiteurs ont pu découvrir un espace numérique interactif, participer à des activités d’enregistrement, recevoir des cadeaux écoresponsables et s’inscrire directement sur place.

Offres d’hébergement et de restauration variées

Photo: Saigontourist/CVN

Les hôtels membres de Saigontourist ont également lancé de nombreuses offres promotionnelles. Le Continental Saigon a proposé des séjours longue durée incluant transfert aéroport, ainsi que des réductions sur la restauration, le spa, les mariages et les conférences, avec une commercialisation via plateformes numériques et QR codes.

Le Majestic Saigon a présenté une offre haut de gamme combinant hébergement et expériences culinaires, accompagnée de promotions sur la restauration, les événements et les services. Une formule attractive incluait une chambre à partir de 4,845 millions de dôngs pour deux personnes, comprenant une nuit en Suite Century, un déjeuner au restaurant Saigon House, deux plats "Saveurs du Vietnam" au Catinat Lounge, un service de blanchisserie gratuit et un transfert aéroport aller simple (pour un minimum de deux nuits).

L’hôtel Dê Nhât a proposé diverses formules "Séjour et restauration", incluant hébergement et loisirs, avec notamment 20% de réduction sur la location de salles de conférence, 10% sur les menus de mariage et 15% sur les glaces pendant le "Happy Hour". Des conditions flexibles ont également été proposées aux entreprises, associations et clients longue durée.

Enfin, parallèlement à ses activités commerciales, le Collège hôtelier de Saigontourist a organisé des sessions de recrutement, présenté aux étudiants ses programmes de formation, réalisé des démonstrations de compétences professionnelles et fourni des informations sur les possibilités de carrières.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN