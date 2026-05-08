Diên Biên approuve un vaste projet de téléphérique touristique et historique

La province de Diên Biên a approuvé la politique d'investissement du projet de complexe du téléphérique alliant tourisme culturel et historique à Diên Biên Phu afin de créer un produit touristique singulier et compétitif, tout en mettant en valeur le site historique national spécial de la Victoire de Diên Biên Phu auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

>> Hommage solennel aux martyrs de Diên Biên Phu

>> Victoire de Diên Biên Phu : valoriser l’héritage historique pour un avenir prospère

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire de la province de Diên Biên, Lê Van Luong, a officiellement signé la décision n°938/QD-UBND approuvant la politique d’investissement ainsi que le choix de l’investisseur pour le projet de complexe du téléphérique alliant tourisme culturel et historique à Diên Biên Phu. Ce projet d’envergure sera réalisé par la Sarl des services touristiques du téléphérique Fansipan - Sapa, avec une enveloppe budgétaire totale de 2.076 milliards de dôngs (79 millions de dollars).

L’objectif majeur de ce projet est d’exploiter de manière optimale le potentiel paysager, la position géographique et les valeurs historiques exceptionnelles de la région afin de créer un produit touristique singulier et compétitif, tout en mettant en valeur le site historique national spécial de la Victoire de Diên Biên Phu auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Un produit touristique singulier

En facilitant l’accès aux différents sites de mémoire, notamment dans les zones au relief accidenté grâce à un système de téléphérique et à des infrastructures techniques synchronisées, la province entend faire de Diên Biên Phu une destination phare de la région montagneuse du Nord et un moteur du développement socio-économique local.

Photo : VNA/CVN

Le complexe s’étendra sur une superficie totale de 35,35 hectares répartis entre les communes de Muong Phang et Pu Nhi. Le projet prévoit l’aménagement d’une station de départ de 15,51 hectares, d’une station d’arrivée de 5,89 hectares, ainsi qu’un corridor de câbles et diverses infrastructures de transport. Une fois les travaux achevés, environ 6,6 hectares, comprenant des espaces verts, des plans d'eau et des voies de communication, seront rétrocédés aux autorités locales. Les zones fonctionnelles restantes seront consacrées à l’exploitation commerciale, avec une capacité d’accueil estimée à 15.000 visiteurs par jour.

Le calendrier d'exécution prévoit une mise en service opérationnelle dans un délai de cinq ans à compter de la date de remise des terrains par l'État. La durée d'exploitation du projet est fixée à 70 ans.

À cet égard, le président du Comité populaire provincial a demandé aux services, secteurs et unités concernés de finaliser les procédures juridiques nécessaires et de collaborer étroitement avec l’investisseur afin de garantir la qualité des ouvrages et leur parfaite intégration aux infrastructures régionales.

Parallèlement, l’investisseur est tenu de respecter strictement les réglementations en vigueur en matière foncière, environnementale, de construction et de transparence financière, tout en s’engageant fermement sur les délais de réalisation.

VNA/CVN