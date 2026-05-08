La technologie, clé d’un développement rapide et durable du tourisme vietnamien

La technologie transforme en profondeur et à grande vitesse l’industrie touristique mondiale, y compris au Vietnam. Elle ouvre de nouvelles perspectives de développement et crée des opportunités inédites, mais impose également des défis sans précédent.

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Dans ce contexte, l’intégration des technologies dans le secteur touristique apparaît comme une nécessité urgente pour permettre au Vietnam d’assurer un développement durable et performant de cette "industrie sans fumée" stratégique.

La technologie redessine l’architecture du tourisme

En 2025, le Vietnam a accueilli 21,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,5% par rapport à 2024. Les recettes touristiques ont frôlé le seuil du million de milliards de dôngs, en progression de plus de 19%, plaçant le pays parmi les destinations à la croissance la plus rapide au monde.

Le Vietnam a également été distingué par les World Travel Awards comme "Première destination patrimoniale mondiale" et "Première destination urbaine d’Asie", illustrant le passage du statut de "destination prometteuse" à celui de "destination choisie" sur la carte mondiale du tourisme.

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Cette dynamique repose sur plusieurs facteurs : assouplissement des politiques de visas, reprise vigoureuse de la demande touristique après la pandémie, redémarrage du trafic aérien international… Mais surtout, l’essor des technologies numériques a largement contribué à faire émerger de nouvelles tendances et à insuffler un puissant élan au secteur.

Une étude récente menée par Booking.com et AppotaPay montre que 69% des voyageurs dans le monde utilisent désormais les réseaux sociaux tels qu’Instagram, TikTok, YouTube ou Facebook pour trouver l’inspiration de leurs futurs voyages, au lieu des sites de recherche traditionnels. Grâce aux plateformes numériques, les habitudes de recherche des destinations et des hébergements évoluent rapidement.

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Les applications intégrant l’intelligence artificielle ne se limitent plus à la réservation de billets d’avion ou d’hôtels. Elles proposent désormais des recommandations personnalisées : itinéraires adaptés, restaurants locaux, expériences immersives ou suggestions fondées sur l’historique de voyage de chaque utilisateur. Le voyage devient ainsi plus fluide, confortable et individualisé.

La technologie ne crée pas seulement des tendances : elle transforme en profondeur la structure même de l’industrie touristique. Les systèmes de paiement mobile simplifient les transactions et permettent aux visiteurs étrangers d’effectuer leurs achats en toute sécurité, sans dépendre des espèces ni des opérations de change.

Les plateformes de réservation en ligne facilitent la mise en relation entre hébergeurs et voyageurs, y compris pour les petites structures indépendantes. Quant aux applications de traduction instantanée, elles réduisent les barrières linguistiques et favorisent une interaction plus naturelle avec les populations locales.

Accélération de la transition numérique dans le tourisme

Face à cette convergence entre tourisme et révolution technologique, de nombreuses collectivités locales et entreprises vietnamiennes accélèrent leur transition numérique dans les domaines de la gestion, du développement des produits et de la promotion touristique.

En 2024, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a élaboré un "Référentiel national d’évaluation des plateformes numériques de gestion et d’exploitation touristique", ainsi qu’un "Indice d’efficacité des destinations touristiques intelligentes", afin de stimuler la transformation numérique et la construction d’un écosystème touristique intelligent et durable.

Avec son statut de capitale millénaire, Hanoï vise désormais la numérisation intégrale de ses sites historiques et culturels. Plusieurs lieux emblématiques, comme la Citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature ou la Prison de Hoa Lo, ont déjà déployé des systèmes de guides audio automatiques, de billetterie électronique et d’expériences interactives à haute valeur technologique.

Ces dispositifs améliorent à la fois l’expérience des visiteurs et la transmission du patrimoine historique. La ville développe également une cartographie touristique numérique fondée sur la technologie GIS ainsi qu’un portail d’information touristique en ligne destiné à fournir des données fiables et actualisées aux voyageurs.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville a lancé l’application Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Vibrant Hô Chi Minh City, permettant aux visiteurs de rechercher des destinations, des restaurants et de réserver des services en ligne.

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Les données touristiques de la métropole ont également été intégrées aux plateformes mondiales de Google, notamment Google Maps et Google Earth, recevant des retours positifs de nombreux touristes internationaux. En 2026, la ville ambitionne d’accueillir plus de 61 millions de visiteurs pour des recettes estimées à 330.000 milliards de dôngs.

Dans la province de Thanh Hoa, le programme Smart Travel a été déployé dans huit grands sites touristiques, parmi lesquels Lam Kinh, la Citadelle de la dynastie Hô et Pù Luông, avec une stratégie de promotion articulée autour de Facebook et TikTok afin d’accroître leur visibilité.

Les entreprises touristiques vietnamiennes participent elles aussi activement à cette mutation. De nombreuses sociétés développent des chatbots alimentés par l’IA, capables d’assumer le rôle de guides virtuels, de conseillers ou d’assistants de réservation.

L’agence VietSense Travel a même créé une chaîne YouTube quotidienne consacrée au tourisme, diffusant des reportages et des bulletins d’information sur les destinations vietnamiennes.

Parallèlement, les réseaux sociaux et les médias numériques sont de plus en plus utilisés pour promouvoir un tourisme durable et diffuser des messages de sensibilisation à destination de la communauté internationale des voyageurs.

La technologie, moteur d’un tourisme durable

Le Vietnam dispose d’atouts considérérables - richesses naturelles, diversité culturelle, patrimoine historique - pour devenir une grande puissance touristique régionale. Le tourisme est d’ailleurs identifié comme un secteur économique stratégique du pays.

Toutefois, face aux limites persistantes en matière d’infrastructures et de gouvernance, le recours accru aux technologies apparaît comme une condition essentielle pour optimiser les ressources et garantir un développement durable du secteur.

Très tôt, les autorités vietnamiennes ont pris conscience de l'importance stratégique du numérique. Dès 2017, la Directive n°16/CT-TTg relative à l’adaptation à la quatrième révolution industrielle identifiait déjà le développement du tourisme intelligent comme une orientation prioritaire.

En 2022, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a adopté un projet consacré à "l’application des technologies de l’industrie 4.0 au développement du tourisme intelligent", articulé autour de quatre axes : assistance aux voyageurs, soutien à la gestion publique, gestion intelligente des destinations et gouvernance numérique des entreprises touristiques.

En 2024, le gouvernement a poursuivi cette dynamique avec la Résolution N°82 et la Directive N°08, visant à bâtir un écosystème national de tourisme intelligent cohérent et interconnecté. Cet écosystème doit répondre à trois objectifs centraux : renforcer l’efficacité de la gestion publique, soutenir les activités économiques du secteur et améliorer l’expérience des visiteurs.

Plus récemment, la Décision N°611 du 4 avril 2026, approuvant le projet de "Transformation numérique dans le domaine culturel à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045", fixe des objectifs ambitieux : numérisation intégrale du patrimoine culturel, normalisation des bases de données, attribution d’identifiants numériques à 80% des patrimoines culturels et création de plateformes numériques communes à l’ensemble du secteur culturel d’ici 2030.

Cet arsenal réglementaire constitue désormais un socle essentiel pour accélérer la modernisation du tourisme vietnamien, optimiser la gestion des ressources et assurer un développement durable sur le long terme.

Destination touristique numérique de référence

En 2026, le Vietnam ambitionne d’accueillir environ 25 millions de visiteurs internationaux, de servir 150 millions de touristes domestiques et de générer environ 43 milliards de dollars.

À l’horizon 2030, la stratégie nationale prévoit l’évolution vers un modèle de "destination intelligente", intégrant des infrastructures numériques, des systèmes nationaux de gestion des données et des écosystèmes connectés associant autorités publiques, entreprises et voyageurs. Ces objectifs traduisent la volonté des autorités de faire du tourisme un levier majeur de la croissance économique à deux chiffres.

Fort d’une population jeune, d’un potentiel considérable et d’une forte capacité d’adoption technologique, le Vietnam dispose aujourd’hui d’opportunités réelles pour devenir l’une des principales destinations numériques d’Asie du Sud-Est. Plus largement, l’avenir du tourisme vietnamien ne dépendra plus uniquement de l’exploitation de ses ressources naturelles et culturelles, mais aussi de sa capacité à construire une véritable compétitivité numérique. Dans cette transformation, la technologie apparaît incontestablement comme la clé d’un développement rapide, durable et ambitieux du tourisme vietnamien.

Thu Hanh - Câm Sa/CVN