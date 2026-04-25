Des centaines d’offres exclusives signées Saigontourist

Lors de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026), tenue du 9 au 12 avril à Hanoï, Saigontourist a attiré l’attention grâce à une large gamme de promotions et avantages réservés aux visiteurs.

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Placée sous le thème “Transformation numérique et croissance verte - dynamiser le tourisme vietnamien”, l’édition 2026 a réuni plus de 600 exposants, accueilli 4.000 entreprises partenaires et attiré environ 100.000 visiteurs. Elle s’impose ainsi comme la plus grande plateforme nationale de promotion commerciale et de mise en relation du secteur touristique.

Photo : Saigontourist/CVN

En participant à cet événement, le groupe Saigontourist, aux côtés de ses filiales, a réaffirmé son rôle de leader en intensifiant la promotion de ses produits, en renforçant ses partenariats et en lançant une série de programmes de stimulation de la demande à grande échelle. Le groupe a également mis l’accent sur l’application des technologies numériques et le développement d’un tourisme vert et durable.

Rabais attractifs

À l’occasion de la VITM 2026, Saigontourist a présenté un stand de grande envergure réunissant 11 unités membres représentatives des secteurs du voyage et de l’hôtellerie, dont Saigontourist Travel, ainsi que les hôtels Rex Saigon, Grand Saigon, Majestic Saigon, Caravelle Saigon, Continental Saigon, Kim Dô, Oscar Saigon, Saigon - Ha Long, Saigon - Phu Tho et le complexe hôtelier Saigon - Côn Dao.

Parallèlement, le groupe a participé activement aux activités de mise en relation avec des partenaires issus de marchés stratégiques, ainsi qu’à des séminaires et forums, contribuant à l’élargissement des marchés et au renforcement de la coopération internationale.

Lors de la foire, les établissements hôteliers du groupe ont proposé de nombreuses offres promotionnelles visant à améliorer l’expérience client.

Le Rex Saigon a offert 15% de réduction sur les menus à la carte, 30% sur les services de blanchisserie, la gratuité de certains produits du minibar, ainsi qu’un massage de 15 minutes (cou et épaules ou pieds) au Rex Health Club.

Le Grand Saigon a proposé des séjours de trois nuits minimum avec transfert aéroport offert, 10% de réduction sur la restauration et les boissons, 20% sur les services de spa, ainsi que des services de blanchisserie gratuits jusqu’à 250.000 dôngs par chambre et par jour.

Le Caravelle Saigon a mis en avant un buffet de fruits de mer en soirée à partir de 1.589.000 dôngs par personne, des déjeuners à partir de 450.000 dôngs, 50% de réduction sur le café et les jus, ainsi qu’un thé de l’après-midi premium à partir de 769.000 dôngs.

De son côté, le Continental Saigon a proposé 10% de réduction sur la location de salles de réunion avec déjeuner inclus et offert une chambre nuptiale pour les réceptions de mariage à partir de 30 tables. L’hôtel Kim Dô a affiché des tarifs à partir de 2.000.000 dôngs pour une chambre simple et 2.500.000 dôngs pour une chambre double, avec 20% de réduction sur les chambres et les services de conférence.

L’Oscar Saigon a offert des services de blanchisserie gratuits (trois articles par chambre) pour les séjours de trois nuits, des transferts aéroport gratuits à partir de cinq nuits et des transferts aller-retour gratuits à partir de dix nuits. Le Saigon - Ha Long a proposé des forfaits à partir de 699.000 dôngs par personne, incluant un repas principal au restaurant rooftop et des bons pour une nuitée gratuite. Le Saigon - Phu Tho a lancé des réductions allant jusqu’à 60% sur les chambres et 20% sur les services de conférence. Le resort Saigon - Côn Dao a présenté des forfaits à partir de 900.000 dôngs par personne.

Plus de 70 circuits touristiques

À cette occasion, le voyagiste Saigontourist a également lancé des programmes estivaux destinés à stimuler le marché domestique, avec plus de 70 circuits en promotion.

Photo : Saigontourist/CVN

Parmi les offres phares figurent des circuits nationaux vers Dà Nang et Nha Trang à partir de 4.390.000 dôngs, ainsi que vers Phu Quôc et Quy Nhon à partir de 8.390.000 dôngs, avec des réductions de 200.000 dôngs par client et jusqu’à 500.000 dôngs supplémentaires pour les groupes de cinq personnes.

Les circuits internationaux bénéficient également de remises pouvant atteindre 3 millions de dôngs (Égypte) et 2 millions de dôngs (Europe, États-Unis). Les circuits vers le Japon sont proposés à partir de 34,4 millions de dôngs, vers la République de Corée à partir de 17 millions de dôngs, et les circuits combinés Singapour - Malaisie à partir de 14,79 millions de dôngs.

La participation à la VITM 2026 confirme une nouvelle fois le rôle pionnier de Saigontourist dans la connexion des marchés, l’innovation des produits, la transformation numérique et le développement d’un tourisme durable. Fort d’un écosystème de plus de 100 entités opérant dans les domaines du voyage, de l’hébergement, de la restauration, du divertissement et de la formation, le groupe poursuit l’amélioration de la qualité de ses services, contribuant à faire du tourisme un secteur économique clé du Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.

Texte : Minh Thu - Gia Hân/CVN