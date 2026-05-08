Quang Ninh : une destination de charme prisée des visiteurs indiens

Depuis le début de l’année 2026, six somptueux mariages indiens ont déjà été célébrés à Quang Ninh (Nord), principalement sur les rives de la baie de Ha Long, joyau naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Photo : VNA/CVN

La province septentrionale de Quang Ninh s’impose progressivement comme une destination privilégiée des couples issus des milieux fortunés indiens pour l’organisation de mariages de luxe, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives au développement du tourisme haut de gamme dans la région.

Depuis le début de l’année 2026, six somptueux mariages indiens y ont déjà été célébrés, principalement sur les rives de la baie de Ha Long, joyau naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre paysages maritimes spectaculaires, complexes hôteliers exclusifs et services personnalisés, la province offre un décor exceptionnel pour des cérémonies d’envergure internationale.

Chaque événement s’étend généralement sur trois jours ou davantage et rassemble près de 500 invités issus de la haute société indienne, parmi lesquels figurent de grands entrepreneurs, investisseurs et dirigeants de groupes internationaux.

Ces mariages représentent souvent plusieurs millions de dollars. L’un des exemples les plus marquants reste celui du couple Manisha-Karik, dont la cérémonie organisée au début de l’année aurait mobilisé un budget estimé à près de 3 millions de dollars.

Destination des milieux d’affaires indiens

Au-delà du tourisme nuptial, Quang Ninh bénéficie également d’un essor remarquable du tourisme MICE en provenance d’Inde. De grands groupes de visiteurs affluent régulièrement dans la province pour participer à des conférences, séminaires et programmes de détente, confirmant l’attractivité croissante de la destination auprès des entreprises et des milieux d’affaires indiens.

Au-delà du tourisme, l’industrie cinématographique indienne commence également à s’intéresser à cette région. Début 2026, le film "Silaa" a choisi la baie de Ha Long et l’île de Tuân Châu comme lieux de tournage, avec la participation de l’actrice Sadia Khateeb et du réalisateur Omung Kumar Bhandula. Ces images cinématographiques devraient contribuer à faire rayonner davantage l’image de la baie de Ha Long auprès de millions de spectateurs indiens.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Ninh, la clientèle indienne figure parmi les marchés touristiques connaissant la plus forte croissance annuelle. Au cours des quatre premiers mois de cette année, le nombre de visiteurs indiens a augmenté d’environ 28% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette progression remarquable n’est pas le fruit du hasard. Dans sa stratégie à long terme, Quang Ninh ambitionne de devenir un centre touristique international doté d’un écosystème diversifié : destinations balnéaires et de villégiature haut de gamme, tourisme de bien-être, centres d’organisation d’événements et de festivals, ainsi que tourisme spirituel.

Chaque mariage de plusieurs millions de dollars, chaque groupe MICE ou encore chaque projet cinématographique international constitue une opération de promotion particulièrement efficace. Lorsque des hommes d’affaires, des célébrités ou des membres de l’élite indienne partagent leurs expériences à Ha Long, l’image de Quang Ninh se diffuse naturellement au sein des milieux aisés internationaux - un impact qu’aucune campagne de communication classique ne pourrait aisément égaler.

Pour 2026, Quang Ninh ambitionne d’accueillir 22 millions de visiteurs, dont 5,2 millions de touristes internationaux, avec des recettes estimées à 55.000 milliards de dongs. Après un premier trimestre déjà supérieur aux prévisions avec 6,2 millions de visiteurs, la province confirme sa forte dynamique et affirme plus que jamais sa volonté de faire du tourisme un moteur stratégique de son développement économique.

VNA/CVN