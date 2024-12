Succès fulgurant et inattendu du tourisme à Hanoï : 5,8 millions d'arrivées depuis janvier

>> Hanoï, une destination de premier plan en Asie, en pleine croissance

>> Les moments enchanteurs de l'automne hanoïen

>> Un journal britannique présente les 12 plus belles destinations du Vietnam

>> Un samedi d’automne à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Hanoï, la capitale millénaire vietnamienne, séduit par son mélange unique d'histoire, de culture et de modernité. La ville abrite une multitude de temples, de pagodes et de musées témoignant de son riche passé, tels que la citadelle impériale de Thang Long et le Temple de la Littérature. La gastronomie hanoïenne est une véritable institution, avec des plats emblématiques comme le pho, le bun cha ou la galette de poisson La Vong. Grâce à des investissements importants dans les infrastructures et à l'organisation d'événements culturels de renommée internationale, Hanoï s'est affirmée comme une destination touristique incontournable en Asie, offrant une expérience authentique et inoubliable.

Hanoï s'est métamorphosée en une métropole dynamique tout en préservant son charme d'antan. Reconnue par l'UNESCO comme "Ville pour la paix" et "Ville créative", Hanoï est devenue une référence en matière de développement durable et de créativité. La ville attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier, séduits par son charme authentique et sa richesse culturelle.

La ville identifie le tourisme comme un secteur économique clé, générant d'importantes recettes budgétaires annuelles. Dang Huong Giang, directrice du Département municipal du tourisme, a déclaré que la mise en œuvre synchrone et efficace d'une résolution sur le développement socio-économique et des plans de développement touristique du Comité populaire de Hanoï avait aidé les activités touristiques de la ville à se rétablir et à se développer rapidement après le COVID-19.

En 2024, l'industrie touristique de Hanoï a connu une croissance exponentielle, avec une augmentation du nombre de visiteurs par rapport à l'année précédente. Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, à la promotion de nouveaux produits touristiques et à la mise en place de campagnes de marketing ciblées, Hanoï s'est positionnée comme une destination incontournable.

Transformation numérique et intégration

Photo : VNA/CVN

En 2024, le Service municipal du tourisme a mis l'accent sur la transformation numérique du secteur en développant des outils innovants tels qu'une plateforme de données touristiques centralisées et des cartes interactives de la ville. Cette initiative vise à optimiser la gestion des informations touristiques et à améliorer l'expérience des visiteurs.

Le Service municipal du tourisme a poursuivi sa transformation numérique en déployant une plateforme de données unifiée pour l'ensemble du secteur touristique, créant des cartes interactives multilingues et en encourageant les entreprises à adopter le commerce électronique.

Au cours des derniers mois de l'année, l'industrie du tourisme de la capitale a lancé de nombreux programmes visant à stimuler le tourisme intérieur. Pour le Nouvel An lunaire 2025, les entreprises de tourisme proposent une multitude de programmes sur mesure, adaptés à tous les budgets et à tous les goûts afin de satisfaire les attentes de chaque client.

Dans le même temps, Hanoï déploie une stratégie de communication en utilisant les réseaux sociaux, les sites web, les blogs de voyage et les influenceurs pour promouvoir la destination auprès d'un public international.

Nguyên Anh Duong, directeur du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï a souligné que la ville proposerait, en fin d'année et début 2025, une palette d'événements culturels variés, mêlant tradition et modernité, afin de séduire un public toujours plus large.

VNA/CVN