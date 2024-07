Royaume-Uni : neuf enfants morts de la coqueluche

>> Recrudescence de coqueluche en France, appel à la vigilance

Au cours des cinq premiers mois de 2024, 7.599 enfants et adultes ont été infectés par la maladie, qui affecte les poumons et les voies respiratoires et se propage facilement, selon les chiffres. "Les bébés sont les plus exposés au risque de complications graves et de décès dus à la coqueluche", a déclaré l'UKHSA dans son alerte de jeudi 11 juillet. Plus de la moitié des personnes infectées sont âgées de 15 ans ou plus et souffrent d'une maladie bénigne, a précisé l'agence, ajoutant qu'un nombre élevé de cas continue d'être signalé chez les bébés de moins de trois mois, qui sont les plus exposés au risque d'infection. Les médecins ont exhorté les femmes enceintes et les bébés à se faire vacciner contre la coqueluche. "La vaccination est la meilleure défense contre la coqueluche, et il est vital que les femmes enceintes et les bébés reçoivent leurs vaccins au bon moment", a souligné Mary Ramsay, directrice de la vaccination à l'UKHSA.

Xinhua/VNA/CVN