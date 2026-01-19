Le XIVe Congrès national du Parti largement couvert par la presse internationale

Alors que le Parti communiste du Vietnam (PCV) entame lundi 19 janvier son XIV e Congrès national quinquennal, les principales agences de presse et les médias du monde entier ont mis en avant la croissance rapide du pays, qui s’affirme comme une puissance économique en Asie du Sud-Est et au-delà.

L’Agence France-Presse (AFP) a souligné l’importance cruciale du congrès qui devra définir les priorités pour les cinq prochaines années, dont la stimulation de la croissance du secteur privé ainsi que des progrès numériques et technologiques.

Le Parti communiste du Vietnam s’est fixé l’objectif ambitieux d’augmenter la croissance annuelle à 10% pour les cinq prochaines années, a-t-elle écrit.

Les postes les plus élevés du système de direction collective vietnamien doivent être approuvés par le nouveau Politburo, a-t-elle fait savoir.

L’agence de presse américaine AP a également couvert cet événement important au Vietnam et les principaux sujets qui seront abordés par les délégués.

Pour sa part, l’agence de presse britannique BBC a souligné que le XIVe Congrès national du PCV sera le lieu où seront prises les décisions les plus importantes du système politique vietnamien pour le prochain quinquennat, allant de la politique économique et étrangère aux questions de personnel.

Cet événement survient à un moment crucial pour le Vietnam, l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde et une puissance manufacturière asiatique, selon le Financial Times.

Le quotidien britannique a observé que le Vietnam veut réorienter son économie, en passant d’une économie axée sur les exportations et les investissements directs étrangers à une économie axée sur la résilience intérieure.

Les réformes de l’appareil d’État, la mise en valeur du rôle du secteur privé et l’objectif d’une croissance à deux chiffres témoignent des efforts déployés par le Vietnam pour atteindre son objectif ambitieux de devenir un pays développé d’ici 2045, a-t-il estimé.

Le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est ouvert à un moment où le Vietnam émerge comme un «pôle de croissance prometteur» en Asie du Sud-Est, a noté le China Daily.

Le Vietnam a enregistré une croissance de son PIB de 8,02% l’an dernier, la plus rapide parmi les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et l’une des plus fortes performances au niveau mondial, a indiqué le quotidien chinois.

Le projet de rapport politique destiné au congrès - la feuille de route stratégique pour les cinq prochaines années - place pour la première fois la science, la technologie et l’innovation au cœur de la stratégie nationale de croissance, a-t-il noté.

Selon les médias étrangers, le XIVe Congrès national du PCV joue un rôle déterminant dans l’orientation politique et économique du Vietnam pour le reste de la décennie.

Les vastes réformes administratives, les efforts de rationalisation de l’appareil de l’État et la promotion des investissements dans les infrastructures entrepris récemment par le Vietnam témoignent d’une priorité accordée à une croissance rapide, conjuguée à la garantie de la sécurité et de la stabilité politique.

D’une grande importance politique intérieure, le congrès est suivi de près par la communauté internationale. Les décisions en matière de politique et de personnel devraient façonner la trajectoire de développement du Vietnam pour de nombreuses années à venir, dans un contexte international marqué par de grandes opportunités et des défis complexes.

Sous la devise "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", le XIVe Congrès national du PCV se déroule au Centre national des congrès de Hanoï du 19 au 23 janvier, avec la participation de 1.586 délégués représentant plus de 5,6 millions de membres du Parti à travers le pays.

Le congrès a pour thème "Sous le glorieux drapeau du Parti, unis dans la force et la détermination pour atteindre avec succès les objectifs de développement national d’ici 2030 ; autonomie, confiance, progressant résolument à l’ère de l’essor de la nation, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la prospérité, l’abondance, la civilisation et le bonheur, avançant résolument vers le socialisme".

Il examinera et approuvera quatre documents principaux : le projet de rapport politique du XIIIe Comité central du Parti ; le projet de rapport sur le bilan de certaines questions théoriques et pratiques relatives au processus de rénovation au cours des 40 dernières années au Vietnam ; le projet de rapport sur le bilan de 15 années de mise en œuvre des statuts du Parti, et le rapport évaluant la direction et l’action du XIIIe Comité central du PCV.

