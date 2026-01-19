Regard cambodgien sur le Vietnam : le Dr. Kin Phea salue la vision stratégique du PCV pour 2030-2045

Avec trois percées stratégiques et six missions centrales définies pour la nouvelle phase révolutionnaire du pays, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est perçu comme le point de départ d'une ère nouvelle : celle de l’essor de la nation vietnamienne.

Cette analyse a été partagée par le Docteur Kin Phea, directeur de l'Institut des relations internationales du Cambodge, lors d'un récent événement organisé à Phnom Penh.

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), dans une intervention présentée au colloque intitulé "Le Parti communiste du Vietnam dans la nouvelle ère de développement du Vietnam", organisé par l’ambassade du Vietnam au Cambodge, cet expert a affirmé que ce Congrès constituait un événement historique d'une importance majeure. En retraçant le processus historique, il a souligné que cette nouvelle étape de développement du pays est intrinsèquement liée au rôle dirigeant du PCV.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue de cet analyste politique de premier plan à Phnom Penh, le PCV a joué, dès sa fondation en 1930, un rôle crucial et indispensable. Le Dr. Kin Phea a rappelé que le PCV a dirigé avec succès la lutte pour l’indépendance nationale, l’unification du pays et la construction du socialisme dans les circonstances les plus difficiles. Il a souligné que la capacité du Parti à surmonter ces épreuves historiques n'est pas seulement un héritage, mais un facteur essentiel stimulant le développement continu et les succès de la révolution vietnamienne.

L'une des caractéristiques les plus marquantes du PCV réside, selon lui, dans sa capacité d'auto-réforme et d'adaptation. L'expert cambodgien a cité en exemple l'efficacité de la politique de Dôi moi (Renouveau) lancée en 1986, qui a marqué un tournant historique en transformant le système économique et en redéfinissant la vision de la gouvernance. Grâce à ces réformes, le Vietnam est passé du statut de pays pauvre dévasté par la guerre à celui d’une économie particulièrement dynamique.

Sur cette base, le Dr. Kin Phea a estimé que le pays entame désormais une "ère d’essor national" guidée par deux grandes ambitions. La première vise à faire du Vietnam, d'ici 2030, un pays moderne à revenu intermédiaire supérieur, en s'appuyant sur une croissance durable, la transformation numérique, l'innovation et des infrastructures stratégiques. Ce plan ambitieux, qui place le pays parmi les trente plus grandes économies mondiales, constitue une base indispensable pour atteindre le second objectif stratégique : devenir un pays développé à revenu élevé à l'horizon 2045.

Pour concrétiser ces aspirations, l'expert a souligné que le Vietnam doit impérativement moderniser ses institutions et améliorer la qualité de sa gouvernance afin de s'adapter aux mutations globales. Il a ajouté que l'intégrité politique, la lutte contre le gaspillage, le renforcement de la solidarité sociale et l'équilibre entre développement et justice sociale sont des fondements indispensables pour garantir une croissance inclusive.

À l’occasion du XIVe Congrès national du Parti à Hanoï, le Dr. Kin Phea a conclu que le PCV se trouve à un tournant historique. Sous le signe de la "solidarité, de la discipline, de l'innovation et du développement" il s'est dit fermement convaincu que cet événement marquerait une nouvelle page glorieuse dans le parcours de progrès du Vietnam.

VNA/CVN