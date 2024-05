Révélation des huit combats officiels du Muay Thai Rampage x Road To ONE's

Pour préparer le tournoi Muay Thai Rampage x Road To ONE's, le 18 septembre, tous les boxeurs participants ont effectué un bilan de santé, la pesée et le face à face ("Face Off"). Ils ont également tiré au sort pour déterminer leur adversaire.

Dans la catégorie poids paille : 125 lbs (56.699 kg), le groupe de très haute qualité voit la présence de boxeurs tels que Huynh Hoang Phi, Huynh Van Tuân, Bùi Trân Tân Tai et Vu Dai Luât. Chaque combat s'annonce comme une compétition de haut niveau avec une issue totalement imprévisible.

Le tour de qualification a également mis en vedette un boxeur marocain, Walid Sakhraji, dans la catégorie poids mouche : 135 lbs (61,235 kg). C'est le seul boxeur étranger qui s'entraîne professionnellement en Thaïlande avec des résultats impressionnants. Ce boxeur a déterminé que Truong Cao Minh Phat est le boxeur qu'il souhaite le plus vaincre dans cette arène. Pour se rencontrer, les deux devront se qualifier pour le tour final.

Avec une valeur totale de prix de six milliards de dôngs, dont deux contrats pour participer au ONE Championship, il s'agit du plus grand tournoi de Muay Thai jamais organisé au Vietnam.

Les billets sont tous vendus ce qui montre que la communauté Muay Thai attendait avec impatience ce tournoi.

Le tour éliminatoire de Muay Thai Road To ONE : Vietnam aura lieu le dimanche 19 mai à 18h00 au Saigon Sports Club. Tous les combats seront diffusés sur Fanpage et Youtube Muay Thai Rampage ; ainsi que les plateformes de VTVCab.

Texte et photo : Minh Thu/CVN