Le pickleball, un sport qui monte au Vietnam !

Proche du tennis, du badminton et du paddle, le pickleball connaît un véritable engouement au Vietnam ces derniers temps, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. Cette nouvelle discipline, à la fois ludique et conviviale, est facile à apprendre.

>> Avec le déconfinement, le kitesurf retrouve son souffle

>> Le patinage artistique, une discipline en progrès

Photo : Bruno Laurant/CVN

Un jour, depuis la terrasse de l’immeuble où j’habite, dans le quartier de Thao Diên au 2e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, j’entends des bruits de balles et de raquettes. En jetant un coup d’œil en bas, je découvre un nouvel espace de jeu doté de terrains flambant neufs.

Une combinaison de disciplines

Ce n’est ni du tennis, ni du badminton, encore moins du squash ou du paddle, qui se jouent généralement en intérieur. Mais alors, de quel sport s’agit-il ?

Curieux, je décide d’aller voir par moi-même. Sur place, je découvre qu’il s’agit du pickleball, un sport de loisir importé des États-Unis qui rencontre un franc succès à Hô Chi Minh-Ville ces derniers temps.

Les clubs de pickleball émergent un peu partout comme des champignons. Ce sport suscite un vif intérêt chez les Vietnamiens, connus pour leur passion pour les sports de raquette. Né aux États-Unis dans les années 1960, le pickleball a été cette année le sport connaissant la plus forte croissance au monde.

Photo : CTV/CVN

Pham Duy Son, fondateur du club PickoLand, explique : “Le pickleball est très récent au Vietnam. Originaire des États-Unis, il se développe à une vitesse impressionnante. J’espère que le Vietnam suivra cette tendance. C’est un sport tendance et une excellente activité sociale pour tous. Il est facile à jouer et combine des éléments du tennis et du ping-pong, ce qui le rend accessible à tous les âges, des plus jeunes aux seniors !”

De nombreux événements sont organisés par les différentes entités créées, offrant des occasions de se retrouver dans une atmosphère conviviale, entre amis ou en famille, tout en s’affrontant amicalement, raquette en main.

C’est aussi une chance de faire de l’exercice sans trop pousser ses limites physiques, comme le souligne Franck Machu, un Français qui a récemment découvert ce sport : “Le pickleball offre de bonnes sensations. C’est moins exigeant en termes de course. Les échanges sont dynamiques, souvent en volées. On joue en extérieur et c’est vraiment agréable. Par rapport au tennis, le besoin en cardio et en mobilité est moindre, ce qui est appréciable pour ceux qui avancent en âge”.

Photo : Bruno Laurant/CVN

Le pickleball est également rapide et spectaculaire, garantissant un divertissement de premier choix.

Ce nouveau sport attire de nombreux Vietnamiens, mais aussi les expatriés à Hô Chi Minh-Ville, qui sont de plus en plus nombreux à fouler les terrains de pickleball, une excellente occasion d’échanger et de tisser de nouvelles relations dans un esprit amical.

Un premier grand tournoi international vient de se tenir à Hô Tràm, commune de Phuoc Thuân, district de Xuyên Môc, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), rassemblant les meilleurs joueurs et joueuses, principalement d’Asie pour l’instant, ouvrant probablement la voie à d’autres compétitions d’envergure.

Des joueurs de renom tels que Steffi Graf, André Agassi, Maria Sharapova et John McEnroe s’intéressent de près à ce jeu et en font régulièrement la promotion.

André Agassi est même désormais en charge de la croissance de ce sport. Des superstars américaines comme le basketteur LeBron James ont investi dans le pickleball, qui compte plus de 5 millions de joueurs aux États-Unis.

Les perspectives sont donc prometteuses. Affaire à suivre !

Club PickoLand 188, A6 rue Nguyên Van Huong, quartier de Thao Diên, 2e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Bruno Laurant/CVN