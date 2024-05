Para-powerlifting : le Vietnam remporte cinq médailles d’or à la Coupe du monde en Thaïlande

Le Vietnam a remporté cinq médailles d’or et trois d’argent, se classant en 6 e rang du classement final de la Coupe du monde de Pattaya 2024 de l'Organisation mondiale de para dynamophilie, tenue en Thaïlande.

Photo : TTVN/CVN

Le Vietnam a envoyé au tournoi six athlètes : Nguyên Binh An, Dang Thi Linh Phuong, Châu Hoàng Tuyêt Loan, Nguyên Thi Thanh Thuy, Huynh Ngoc Phung et Lê Van Công.

Lors du premier jour de compétition, le 8 mai, l'ancien champion du monde Lê Van Công n'a rencontré aucune difficulté pour remporter deux médailles d’or dans la catégorie masculine des 49 kg. Il a également décroché l’or dans la catégorie masculine des 55 kg en soulevant au total 285 kg en trois levées.

Après le tournoi en Thaïlande, la Coupe du monde du para-powerlifting 2024 sera organisée au Mexique en mai et en Géorgie en juin prochain. L’opportunité de se présenter aux Jeux paralympiques de Paris 2024 reste ouverte aux athlètes vietnamiens.

VNA/CVN