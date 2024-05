Le Vietnam et la Thaïlande en tête de série avant le tournoi de football de l'ASEAN

>> Football : le Vietnam se prépare à AFF Mitsubishi Electric Cup 2022

>> AFF Cup 2022 : le Vietnam peut obtenir plus tôt un billet pour les demi-finales

Photo : VFF/CVN

Sur la base de ses réalisations lors des deux récents tournois de Coupe de la Fédération de football de l'ASEAN (AFF), l'AFF a été classée parmi les têtes de série pour le tirage au sort de la phase de groupes.

L'Indonésie et la Malaisie étaient têtes de série N°2, Singapour et les Philippines N°3, le Myanmar et le Cambodge N°4, et le Laos et vainqueur du match de barrage entre Brunei et Timor Oriental N°5.

Le tirage au sort aura lieu à Hanoï le 21 mai, avec 10 équipes réparties en deux groupes pour s'affronter dans un format de tournoi à la ronde. Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe accéderont aux demi-finales.

La Coupe AFF, dont le nom sera changé en Championnat de l'ASEAN en 2024, se déroulera du 23 novembre au 21 février 2025.

Depuis sa création en 1996, la compétition, qui regroupe les équipes nationales de l'ASEAN, s'est développée après chaque édition.

En 2022, elle a atteint un record de plus de 438 millions de téléspectateurs sur les plateformes de télévision et de streaming numérique. De plus, les chaînes de médias numériques Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X ont enregistré 4,2 milliards de vues de vidéos liées à des événements.

Le tournoi était considéré comme l'événement officiel de la FIFA en 2016. Seules quatre équipes ont remporté le titre après 14 éditions. La Thaïlande, championne en titre, a soulevé la coupe à sept reprises. Singapour en a remporté quatre, la Malaisie un et le Vietnam deux.

VNA/CVN