6 mai

Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football fera sa première apparition publique

La cérémonie de signature du contrat et l'annonce du nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football et de l'équipe U23 auront lieu le 6 mai, a annoncé la Fédération vietnamienne de football (VFF).

Selon le contrat, Kim Sang-sik, ancien entraîneur du club Jeonbuk Hyundai Motors, plusieurs fois champion de République de Corée, assumera le poste d'entraîneur de ces équipes de mai 2024 à mars 2026.

La première tâche du nouvel entraîneur sud-coréen est de diriger l'équipe vietnamienne lors des deux derniers matches du deuxième tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du monde 2026, face aux Philippines et à l'Irak en juin.

Il bénéficiera également des meilleures conditions pour préparer l'équipe U23 aux éliminatoires de la Coupe d'Asie de l'AFC 2026, prévus en septembre 2025, ainsi qu'aux 33e SEA Games en Thaïlande prévue en décembre 2025.

Kim Sang-sik a exprimé l'espoir qu'avec les similitudes culturelles et les bonnes relations entre les deux pays, il recevra le soutien des supporters et des médias vietnamiens, gagnant ainsi une plus grande motivation pour assumer ses responsabilités et contribuer au développement du football vietnamien.

Né en 1976, Kim Sang-sik était assistant de l’entraîneur du club Jeonbuk Hyundai Motors de 2013 à 2020, période au cours de laquelle l'équipe a remporté six championnats de K-League 1. Entre 2021 et 2023, il a occupé le poste d'entraîneur, menant le club à remporter la K-League 1-2021 et la FA Cup de République de Corée 2022.

