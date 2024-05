Le Vietnam décroche trois médailles d'or au Championnat d'athlétisme de Hong Kong (Chine) élargi

Le Vietnam a décroché 3 médailles d'or et deux de bronze au Championnat d'athlétisme de Hong Kong (Chine) élargi qui s’est tenu les 4 et 5 mai au terrain de sport Tseung Kwan O, à Hong Kong (Chine).

Les médaillées d’or étaient Nguyên Thi Oanh dans l'épreuve féminine du 3.000 m steeple en 10 minutes et 15,84 secondes, soit un écart de près de trois minutes avec son rival le plus proche, Chan Wing Tung, des hôtes, et une autre médaille d'or dans l'épreuve du 5.000 m en un temps de 16 minutes et 23,17 secondes.

Photo: BTC/CVN

Pendant ce temps, Bùi Thi Loan a remporté la troisième médaille d'or pour le Vietnam dans l'épreuve du triple saut féminin avec un résultat de 13,07 m. Plus tôt, Bùi Thi Loan a remporté une médaille de bronze au saut en longueur féminin avec un résultat de 6,01 m, tandis que Bùi Thi Nguyên a réussi un temps de 13,68 secondes pour remporter une médaille de bronze au 100 m haies féminin.

L’équipe vietnamienne comprenait quatre athlètes : Nguyên Thi Oanh, Bùi Thi Loan, Hoàng Thanh Giang et Bùi Thi Nguyên.

Ce championnat a attiré la participation des athlètes de Hong Kong (Chine), ceux du Vietnam, de Singapour, des Philippines.

VNA/CVN