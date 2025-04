Réveiller l’histoire à travers les œuvres d’art

L’espace du Musée Hô Chi Minh dans la mégapole du Sud devient plus chaleureux et vivant avec une exposition thématique. Cette dernière comprend deux présentations, l'une porte sur "L’image du Président Hô Chi Minh à travers le langage de la sculpture" et l'autre intitulée "De la victoire de Diên Biên Phu à la grande victoire du Printemps 1975".

L’exposition "L’image du Président Hô Chi Minh à travers le langage de la sculpture" présente dix sculptures de portraits du Président Hô Chi Minh, offertes par l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Quand l’art devient le langage de l’histoire

Chaque œuvre est une tranche d’histoire, un récit raconté par le langage de la sculpture depuis le départ de l’Oncle Hô à la recherche d’une voie pour libérer le pays, jusqu’à son retour pour mener la révolution vietnamienne vers la victoire finale.

Le Docteur Trân Thanh Nam, sculpteur et vice-président de l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, affirme : "La sculpture est un art de l’espace et du temps, elle a donc la capacité de conserver des instants “immortels”, aidant le spectateur à se représenter des figures du passé. C’est pourquoi la sculpture peut devenir un catalyseur qui incite les jeunes à aimer l’histoire et à être fiers de leurs racines".

En tant qu’auteur de la statue "Le jeune Nguyên Tât Thành part à 19 ans à la recherche d’une voie pour sauver la nation", le Docteur Trân Thanh Nam confie avoir mis tout son cœur à représenter l’image d’un jeune patriote au regard ardent, comme un appel lancé à la jeunesse d’aujourd’hui pour qu’elle suive les pas de ses aînés et se consacre à la Patrie.

Vu Thi Tuyêt Nga, directrice du musée de la Victoire de Diên Biên Phu, unité coorganisatrice de l’exposition thématique, a souligné : "Nous ne voulons pas simplement présenter une exposition thématique, mais aussi éveiller l’esprit patriotique et le sens des responsabilités citoyennes. L’enseignement de l’histoire ne doit pas se limiter aux manuels scolaires, il doit venir de l’expérience, de l’émotion sincère. Ces efforts ne visent pas seulement à diffuser l’image du Président Hô Chi Minh, mais aussi à raviver la fierté nationale, à nourrir les idéaux révolutionnaires et le sens du devoir citoyen chez chaque jeune".

Éveiller la fierté nationale

Ces derniers jours, l’atmosphère du musée est plus animée que d’habitude. De nombreux élèves, étudiants, anciens combattants et visiteurs viennent admirer les œuvres, prendre des notes, des photos, et écouter attentivement chaque histoire racontée autour des statues de l’Oncle Hô.

Parmi les visiteurs, Minh Tuyêt (résidant dans le 6ᵉ arrondissement de Hô Chi Minh-Ville) s’est longuement arrêtée devant une photo d’archives immortalisant le moment de la Victoire à Diên Biên Phu, puis a silencieusement noté quelque chose dans son carnet. Minh Tuyêt confie : "J’ai étudié la campagne de Diên Biên Phu et la Grande victoire du Printemps 1975 dans les manuels toucher l’histoire d’une manière vivante. Chaque coin de l’exposition est une tranche du passé, mais qui ne semble pas du tout dépassée – au contraire, elle est très proche, comme un message adressé à notre génération pour nous rappeler de respecter et de poursuivre cet héritage. Je crois que si l’histoire était racontée par l’art de cette manière, elle entrerait naturellement dans l’esprit des jeunes, sans qu’on ait besoin de la leur imposer".

Quant à Phan Thi Thu An, membre de l’Union des femmes du quartier 15, 4ᵉ arrondissement, la visite a été pour elle un véritable voyage dans le passé : "Enregardant les photos d’archives et les cartes des campagnes militaires, j’ai eu l’impression de revivre l’atmosphère héroïque allant de la victoire de Diên Biên Phu jusqu’à la Grande victoire du Printemps 1975. En tant que membre de l’Union des femmes, je ressens d’autant plus profondément le rôle des femmes dans l’histoire : elles ont été à la fois un soutien à l’arrière et des combattantes sur le front. C’est une précieuse leçon que je veux transmettre à mes enfants et petits-enfants, pour qu’ils comprennent que l’indépendance dont nous jouissons aujourd’hui a été acquise au prix d’innombrables sacrifices. Ces expositions thématiques devraient être davantage promues sur les réseaux sociaux afin que les citoyens, tant au pays qu’à l’étranger, puissent y accéder, s’informer et, par là même, diffuser plus largement l’esprit patriotique et la fierté nationale".

Les portes se refermeront le 12 mai.

