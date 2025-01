Le gouvernement s'engage à accomplir toutes les tâches en 2025

Lors de la conférence de synthèse des travaux du gouvernement et des autorités locales, tenue le 8 janvier pour faire le bilan de 2024 et définir les priorités de 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la détermination du gouvernement à atteindre les objectifs fixés pour 2025.

>> Da Nang, un modèle de transformation numérique pour tout le Vietnam

>> Bilan 2024 et perspectives 2025 : le gouvernement fait le point

Le chef du gouvernement a assuré que le gouvernement intégrera les orientations avec enthousiasme et responsabilité du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, dans ses résolutions et les mettra en œuvre par des actions concrètes. Les résultats significatifs obtenus en 2024 servent de base solide pour propulser le pays en 2025 et au cours de la période 2026-2030.

Photo: VNA/CVN

Pham Minh Chinh a mis en avant plusieurs enseignements tirés de 2024, notamment l'importance de politiques flexibles et adaptées, de l'unité dans l'action, de l'autonomie nationale et de l'écoute des avis des citoyens et des experts.

L'année 2025, dernière de la stratégie quinquennale 2021-2025, s'annonce pleine de défis. Ainsi, il faut réviser et compléter les indicateurs pour maximiser les résultats du plan quinquennal, rationaliser la structure gouvernementale pour garantir son efficacité, organiser les grandes célébrations nationales, telles que le 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, et le135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.

Le gouvernement donnera la priorité à la promotion de la croissance associée à la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l'inflation et en garantissant les grands équilibres de l'économie. Parallèlement, il encouragera des avancées dans de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, la transition verte, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les mégadonnées, les énergies propres et renforcera le développement des entreprises privées grâce à des politiques visant à mobiliser efficacement les ressources sociales.

Le Premier ministre a également appelé à accélérer la mise en œuvre des trois percées stratégiques, en insistant sur la réforme institutionnelle, le développement d'infrastructures modernes et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Construire 100.000 logements sociaux

Le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur le développement culturel, d'assurer le bien-être social, de prévenir les catastrophes naturelles et de faire face au changement climatique. En 2025, il faut supprimer l'habitat précaire, construire 100.000 logements sociaux et de prendre soin des personnes méritantes et vulnérables. Par ailleurs, il faut préserver l'indépendance et la souveraineté nationales, maintenir la stabilité politique et l'ordre social, renforcer les relations extérieures et l'intégration internationale, mener bien le travail de l'édification du Parti, édifier le système politique solide, lutter contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs, ainsi que résoudre efficacement les projets en suspens.

Pham Minh Chinh a affirmé l'engagement du gouvernement, des ministères et des collectivités à travailler main dans la main pour accomplir les objectifs de 2025. Cet effort collectif vise à propulser le Vietnam dans une nouvelle ère de développement prospère, moderne et durable.

En conclusion, il a affirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la solidarité et de la responsabilité, en s'efforçant de réaliser le plan défini pour 2025, en établissant une base solide pour que le pays puisse se propulser dans une nouvelle ère - celle de l'essor de la nation.

VNA/CVN