De nombreuses activités attendues à l'Exposition internationale de la défense

L'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2024, prévue pour décembre à Hanoï, promet une variété d'activités telles que la présentation et la démonstration de produits, la mise en réseau des entreprises, des présentations sur les techniques professionnelles et des événements culturels.

>> Défense et sécurité : le Vietnam participe à une exposition en Thaïlande

Photo : VNA/CVN

Le général de corps d'armée Phùng Si Tân, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a présidé mardi 28 mai une conférence sur les stands économiques et de défense prévus à cette exposition, dont le thème est "Réalisations dans l'édification des forces armées du peuple et de la défense nationale", et qui vise à célébrer le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et le 35e de la Journée de la défense nationale.

L'exposition sera organisée en trois zones, mettant en avant la culture, le pays, le peuple vietnamien et les traditions de l'Armée populaire. Elle présentera des technologies, les résultats de la transition numérique des agences, unités et entreprises militaires, favorisera la connexion et le commerce de technologies, de produits de marque nationale et promouvra la culture nationale, le tourisme et des spécialités régionales.

Lors de la conférence, le général Phùng Si Tân a demandé à l'organe permanent de recueillir les opinions des délégués et de finaliser le projet avant de le soumettre au ministre de la Défense pour approbation. Il a également appelé les membres du comité d'organisation de renforcer leur coordination avec les organes concernés pour accomplir les tâches assignées et promouvoir une bonne couverture de cette exposition dans les médias et dans le cyberespace.

VNA/CVN