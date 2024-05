AN : les séances de questions-réponses se portent sur quatre groupes de questions

Les séances de questions-réponses de la 7 e session de la XV e Assemblée nationale vont se porter sur quatre groupes de questions : ressources naturelles et environnement ; industrie et commerce ; audit ; culture, sports et tourisme.

Les séances de questions-réponses vont se dérouler du 4 au 6 juin, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Le premier groupe de questions concerne les ressources naturelles et l'environnement. Les questions tournent autour de la gestion, de l'exploitation et de la protection des ressources marines ; de la mise en œuvre de politiques et de lois sur la sécurité des sources d'eau ; des solutions pour prévenir et combattre la sécheresse, l'intrusion d'eau salée ; des solutions pour la recherche, l'exploration, l'exploitation et l'utilisation des ressources minérales...

Le deuxième groupe de questions concerne l'industrie et le commerce. Les questions seront axées sur la gestion, le contrôle et la protection des droits des consommateurs dans les activités du commerce électronique ; les solutions pour dynamiser les activités d'exportation, favoriser la mise en œuvre des accords de libre-échange et lever les difficultés des entreprises dans un contexte mondial qui reste compliqué et imprévisible ; la mise en œuvre de politiques et de lois pour développer les industries de soutien et les industries mécaniques...

Le troisième se porte sur l'audit. Les questions comprennent les responsabilités et les solutions pour aider les entreprises à surmonter les difficultés ; la mise en œuvre des conclusions et recommandations de l'audit d'État ; la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans les activités de l'audit ; les solutions pour surmonter le chevauchement dans les travaux d’inspection et d’audit...

Le dernier concerner la culture, les sports et le tourisme. Les délégués vont interpeller les questions concernant la sélection, la formation des athlètes et artistes dans les domaines de l'art ; l'emploi pour les athlètes après les compétitions ; la mise en œuvre de tâches et de solutions pour restaurer le tourisme en 2024 et les années suivantes ; les solutions pour développer des produits de tourisme nocturne ; les politiques spécifiques pour attirer les investissements dans les activités culturelles, sportives et touristiques dans les zones peuplées d'ethnies minoritaires...

