Assemblée nationale

Pour accélérer le développement socio-économique

Dans le cadre de la 7 e session de l’Assemblée nationale, dans l’après-midi du mercredi 29 mai, des ministres et la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam ont expliqué et clarifié certains problèmes soulevés par les députés.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a rappelé que le Comité permanent de l'Assemblée nationale avait complété le programme d'élaboration des lois et ordonnances afin de modifier la loi en la matière lors de la session d'octobre 2025, pour une adoption lors de la session de mai 2026.

Si le Comité permanent de l'Assemblée nationale décide de le faire cette année pour une adoption en mai 2026, le ministère des Finances s'y conformera et recueillera les avis, opinions et idées des députés et du peuple pour rendre les réglementations plus adaptées à la réalité, a affirmé Ho Duc Phoc.

Pour la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique en 2023 et lors des premiers mois de 2024, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que dans un contexte extrêmement difficile, le pays avait obtenu des résultats positifs.

Cependant, de nombreux défis entravent le processus de développement socio-économique, a-t-il ajouté, affirmant que le gouvernement mise sur de grands groupes de solutions, dont le soutien aux entreprises nationales, l’amélioration des conditions nécessaires à l’attraction des investissements étrangers, la promotion des moteurs de croissance traditionnels et nouveaux...

De son côté, la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyên Thi Hông, a indiqué que selon de nombreuses prévisions, les taux de change se stabiliseraient plus d'ici la fin de cette année. Elle a assuré que la Banque d'État du Vietnam continuerait de suivre de près les évolutions du marché afin que les entreprises puissent se sentir en sécurité dans la gestion du gouvernement.

Concernant la faible croissance du crédit, Nguyên Thi Hông a déclaré que le gouvernement avait ordonné aux membres du gouvernement, y compris la Banque d'État, de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour soutenir la croissance du crédit.

VNA/CVN