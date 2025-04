Restructuration territoriale historique pour un État moderne

Le Vietnam engage une réforme historique en réduisant le nombre de ses provinces et villes de 63 à 34 pour moderniser la gouvernance, renforcer l’efficacité publique et promouvoir un développement durable.

>> Restructuration : superficie et population des 23 nouvelles unités administratives provinciales

>> Fusion des provinces : un nom unique, une mémoire partagée

Photo : VNA/CVN

Adoptée le 12 avril 2025 par la Résolution N°60 du Comité central du Parti, la réforme marque la fin du modèle administratif à trois niveaux (province, district, commune) au profit d’un système à deux échelons : provincial et communal. Ainsi, les 63 provinces et villes existantes seront regroupées en 34 entités : 28 provinces et six villes relevant de l’autorité centrale. Parmi elles, 11 unités resteront inchangées, tandis que les 52 autres seront fusionnées pour constituer 23 nouvelles unités administratives provinciales.

Chaque entité fusionnée disposera d’un centre politico-administratif désigné, généralement basé sur l’infrastructure la plus développée de la zone, afin d’assurer une transition fluide et éviter toute rupture dans les services publics.

Le cœur de ce changement repose sur l’adoption d’un modèle administratif à deux niveaux. Le niveau provincial jouera un double rôle : appliquer les directives du gouvernement central tout en adaptant les politiques aux réalités locales. Le niveau communal, comprenant communes, quartiers et zones spéciales, se concentrera sur l’exécution des décisions prises aux niveaux supérieurs.

Une pensée pour l’avenir

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rappelé que cette réforme visait à “bâtir une administration plus légère, plus efficace et plus proche des habitants, répondant aux exigences d’une gouvernance moderne”. Il a également souligné les objectifs à long terme : croissance durable, renforcement de la sécurité et de la diplomatie, stimulation de l’économie privée, développement scientifique et technologique, et amélioration des conditions de vie de la population.

Toujours selon lui, plus qu’un simple redécoupage administratif, cette transformation s’inscrit dans “une vision stratégique pour les cent prochaines années”. Elle vise à doter le pays d’un État réactif, innovant et centré sur le service public.

Une série de réformes constitu-tionnelles et législatives ont été validées pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2025.

Le succès exige une coordination efficace entre tous les niveaux. Dès le 14 avril, la direction centrale a adopté 121 tâches précises assorties d’échéances strictes. Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête du Comité gouvernemental chargé de la mise en œuvre de la réforme, a dirigé une réunion stratégique visant à assurer la synchronisation des actions.

Mai Quynh/CVN