L’envoyé spécial de l’ONU pour la sécurité routière propose des solutions au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Jean Todt a partagé des statistiques alarmantes, révélant que les accidents de la route font environ 1,19 million de morts et environ 50 millions de blessés dans le monde chaque année. Les accidents de la route restent la principale cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans, avec un pourcentage stupéfiant de 90% des décès et des blessures survenant dans les pays en développement.

Pour y remédier, l’envoyé spécial a plaidé en faveur de solutions globales, notamment l’éducation du public, un renforcement de l’application de la loi et l’amélioration des normes de sécurité des véhicules, des équipements de protection et des infrastructures routières. Il a mis l’accent sur des mesures simples mais vitales, comme le port de la ceinture de sécurité, le port de casques homologués, l’interdiction d’utiliser son téléphone portable au volant, la non-conduite sous l’influence de l’alcool et la création d’espaces piétonniers.

Commentant le code de la route vietnamien, Jean Todt a observé que les sanctions, principalement les amendes, restent relativement clémentes. Au-delà d’un durcissement des lois, la clé réside dans le changement des comportements et des habitudes de conduite ancrées, a-t-il déclaré.

Le vice-président du NTSC, Lê Kim Thanh, a indiqué qu’entre 2011 et 2020, le Vietnam avait réduit le nombre de tués sur les routes de plus de 30% pour 100.000 personnes. Dans le cadre de la deuxième Décennie d’action pour la sécurité routière (2021-2030), le pays poursuit 12 objectifs mondiaux visant à réduire le nombre de tués et de blessés sur les routes de 5 à 10% par an, avec une réduction de 8% en 2023-2024.

Le responsable a souligné les étapes institutionnelles marquantes de 2024, notamment l’adoption de la Loi sur l’ordre et la sécurité routière et du Code de la route, qui ont permis une baisse significative du nombre d’accidents, de décès et de blessures au premier trimestre 2025.

Parmi les facteurs de réussite figurent les campagnes de sensibilisation, le durcissement des sanctions, le contrôle à distance via des caméras de surveillance routière et la divulgation publique des informations sur les contrevenants.

Il a également souligné les principaux défis en matière de transport.

Le transport routier domine, transportant 90% du trafic de passagers et près de 70% du fret, tandis que les transports ferroviaire, maritime et fluvial détiennent encore une part de marché modeste. Les transports publics dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville ne répondent qu’à 15% de la demande, et le taux élevé de motorisations et de véhicules particuliers pose des problèmes persistants.

Les représentants de l’ONU et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont réaffirmé leur soutien aux efforts du Vietnam en matière de sécurité routière, en mettant l’accent sur la sécurité des enfants, la réduction des accidents et la promotion de la croissance verte et de la transformation numérique dans les transports.

VNA/CVN