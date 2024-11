Le président bulgare Rumen Radev se rend dans la ville portuaire de Hai Phong

Photo : VNA/CVN

Hai Phong, l’une des cinq villes relevant du pouvoir central, occupe une position économique stratégiquement importante et sert de locomotive économique de la région nord du Vietnam. Elle possède le plus grand système portuaire maritime du Nord, capable d’accueillir des navires d’une capacité de plus de 145.000 tonnes et d’être directement reliée aux principaux ports d’Europe et d’Amérique.

Ces dernières années, Hai Phong s’est régulièrement classée parmi les localités à plus forte croissance du pays. Son PIB a crû à deux chiffre pendant neuf années consécutives, 1,5 à 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. La ville s’efforce d’atteindre son objectif d’une "décennie de croissance à deux chiffres" en 2024.

Hai Phong a également enregistré des résultats impressionnants en matière d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE), totalisant environ 3,6 milliards d'USD par an, ce qui en fait l’une des premières villes du pays en termes d’attraction d’IDE.

Lê Tiên Châu a souligné la coopération amicale et les interactions populaires entre Hai Phong et la Bulgarie, affirmant qu’au cours des 20 dernières années, l’Association d’amitié Vietnam - Bulgarie a organisé de nombreuses activités, devenant un pont reliant les habitants de Hai Phong et de Bulgarie, et apportant une contribution positive à la promotion des relations traditionnelles entre les deux pays.

En termes de coopération économique, en 2023, les exportations de Hai Phong vers la Bulgarie ont atteint 0,38 million d'USD, tandis que les importations bulgares vers Hai Phong se sont établies à 9,26 millions d'USD.

Le responsable s’est déclaré convaincu qu’après le voyage du président Rumen Radev, les deux parties coopéreraient étroitement pour promouvoir davantage les échanges de délégations à tous les niveaux et les activités d’échanges entre les peuples ; ainsi que pour renforcer la coopération en stimulant les activités de promotion des investissements et la coopération commerciale et logistique.

Ils soutiendront également la connexion des associations et des entreprises pour explorer les opportunités de coopération en matière d’investissement et d’affaires, contribuant ainsi à approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays en général, et entre la Bulgarie et Hai Phong en particulier, a-t-il ajouté.

Le président Radev a exprimé son impression sur les réalisations de développement socio-économique de Hai Phong. Il a souhaité partager des expériences et des solutions et a suggéré une coopération avec la ville en matière de développement industriel, d’exploitation du port maritime, d’attraction des investissements, d’éducation et de formation.

Le dirigeant bulgare a exprimé son espoir que grâce à sa visite, les bonnes relations traditionnelles et de confiance entre les deux pays continueront de se développer et connaîtront de plus grands succès dans tous les domaines, notamment la politique, le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la culture et le tourisme.

Le même jour, le chef de l’État bulgare et son entourage ont visité la baie de Lan Ha et une usine automobile VinFast dans le parc industriel de Dinh Vu dans le district de Cat Hai.

VNA/CVN