Résolution N°80 : mobiliser la puissance douce pour élever le rang du Vietnam

La Résolution N° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère fixe une orientation stratégique claire : développer la culture en lien étroit avec la construction d’un Vietnamien épanoui et complet, afin de renforcer le rang et la puissance douce du pays.

Photo : VNA/CVN

Il ne s’agit pas d’une mission réservée au seul secteur culturel, mais d’une exigence pour l’ensemble du système politique, destinée à consolider le socle spirituel de la nation et à raviver l’aspiration au développement.

Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques, économiques, technologiques et médiatiques, la compétition entre les États ne se limite plus aux capacités militaires ou économiques. La faculté de créer de l’influence par les valeurs, la culture et la crédibilité s’impose de plus en plus comme un facteur déterminant. La puissance douce - entendue comme la capacité d’attraction, de persuasion et de rayonnement par des valeurs positives – devient ainsi un levier essentiel pour affirmer la position d’un pays dans le nouvel ordre international.

Le Président Hô Chi Minh soulignait déjà que "la culture éclaire la voie de la nation". À l’ère de l’intégration approfondie, cette pensée prend une dimension élargie : la culture n’oriente pas seulement le développement interne, elle constitue également le fondement permettant au Vietnam de rayonner et de renforcer son influence sur la scène internationale.

La puissance douce d’un pays repose sur de multiples éléments : la richesse de ses valeurs culturelles, la qualité de son capital humain, la crédibilité de son système politique, l’image positive qu’il projette à l’étranger, ainsi que sa capacité à contribuer aux enjeux communs de l’humanité. À la différence de la puissance "dure", fondée sur les ressources matérielles, la puissance douce suscite l’adhésion et la sympathie, favorisant une coopération volontaire et durable.

Ces dernières années, le Vietnam a progressivement affirmé sa puissance douce. Sa participation active aux opérations de maintien de la paix des Nations unies illustre l’image d’un pays pacifique, responsable et solidaire. Par ailleurs, plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, tels que la Vịnh Hạ Long et la Phố cổ Hội An, ont contribué à renforcer le prestige national et l’attractivité internationale. Le dynamisme du tourisme, associé à l’image d’un pays sûr, accueillant et riche en identité culturelle, constitue également un vecteur efficace de promotion.

À l’échelle internationale, la République de Corée offre un exemple emblématique d’articulation réussie entre puissance dure et puissance douce. Son assise économique et technologique, portée par des groupes tels que Samsung, Hyundai Motor Company et LG, a consolidé sa compétitivité mondiale. Parallèlement, le développement spectaculaire de ses industries culturelles - cinéma, séries télévisées et surtout K-pop - a permis à des formations comme BTS et BLACKPINK de devenir des icônes planétaires. Cette synergie entre performance économique et rayonnement culturel a hissé la Corée du Sud au rang d’acteur influent du XXIe siècle.

Fort de son histoire millénaire, de son patriotisme ardent, de son esprit communautaire et de sa créativité, le Vietnam dispose d’atouts propres pour développer sa puissance douce. La culture a permis à la nation de préserver son identité à travers les épreuves et de nourrir un profond sentiment d’autonomie et de résilience.

La Résolution 80 réaffirme que la culture constitue le fondement spirituel de la société, une ressource endogène et un moteur du développement durable. Elle est perçue comme la « carte d’identité douce » du pays, source de singularité et d’attractivité à long terme. Le développement des industries culturelles vise non seulement à préserver le patrimoine, mais aussi à faire de la culture un secteur économique vert, compétitif et capable d’exporter des valeurs, tout en protégeant la souveraineté culturelle dans l’espace numérique.

Un point central de la Résolution est la place accordée à l’être humain, à la fois sujet, objectif et moteur du développement culturel. La puissance douce nationale prend racine dans les qualités, les compétences et l’image de chaque citoyen. Cadres professionnels, jeunesse dynamique, entrepreneurs responsables, intellectuels et artistes talentueux contribuent ensemble à façonner l’image d’un Vietnam moderne, intégré et fiable. Chaque Vietnamien, dans ses études, son travail ou ses échanges internationaux, devient un « ambassadeur culturel ».

À l’ère du numérique, de nombreux produits culturels porteurs d’identité nationale marquent positivement l’opinion. Cinéma, musique, arts de la scène et créations digitales participent à raconter l’histoire du Vietnam avec un langage contemporain, conjuguant divertissement et transmission des valeurs. L’intégration culturelle internationale, la participation aux forums multilatéraux et les échanges académiques et artistiques constituent également des canaux essentiels pour rehausser le rang du pays.

Avec plus de soixante éléments inscrits par l’UNESCO, le Vietnam dispose d’un patrimoine reconnu mondialement. La diplomatie culturelle, associée à une communication active, attire chaque année de nombreux médias internationaux venus promouvoir l’image du pays. À l’avenir, le renforcement des partenariats internationaux, la participation aux grands événements culturels et artistiques, la formation de ressources humaines de qualité et l’intensification de la promotion sur les plateformes numériques demeureront des priorités.

L’élévation du rang et de la puissance douce du Vietnam est un processus de longue haleine qui requiert l’engagement de l’ensemble de la société. Lorsque la culture est placée au cœur des politiques publiques, que l’être humain est valorisé dans toutes ses dimensions et que l’aspiration nationale est pleinement mobilisée, le Vietnam pourra non seulement assurer un développement économique durable, mais aussi affirmer durablement son image de nation riche en identité, responsable et influente sur la scène internationale.

VNA/CVN