Résolution N°57 : Hanoï vise un système de santé moderne et performant

Le Département de la santé de Hanoï rapporte une baisse de 0,2 point du taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans en 2025 par rapport à 2024.

Par ailleurs, 97% de la population de la capitale bénéficie désormais de dossiers de santé électroniques. Les établissements médicaux ont enregistré 17,8 millions de consultations et actes via la carte d’identité citoyenne à puce, remplaçant définitivement la carte d’assurance maladie papier.

La transformation numérique s’est accélérée avec la généralisation des paiements dématérialisés : les 42 hôpitaux publics (100%) acceptent désormais les transactions bancaires et les portefeuilles électroniques. Les bornes libre-service ont permis de réduire le temps d’attente moyen de 15 minutes à 1–2 minutes, tout en améliorant l’interconnexion des données médicales.

Le déploiement du dossier médical électronique et du carnet de santé numérique VNeID marque une avancée majeure. Les 42 hôpitaux publics ont finalisé leur mise en œuvre avant terme. Actuellement, 3,1 millions de carnets numériques sont intégrés à l’application nationale d’identification, avec plus de 95.000 lettres de référence médicale et 446.000 avis de rendez-vous numérisés, simplifiant les démarches administratives et assurant la continuité des soins.

Les progrès touchent aussi la médecine préventive, la sécurité alimentaire, la protection de l’enfance, la lutte contre les fléaux sociaux, l’informatique médicale et la coopération internationale.

Un autre point saillant concerne le renforcement des capacités d’intervention médicale d’urgence. Sept stations d’urgence assurent une permanence 24 heures sur 24 afin de répondre aux besoins de secours préhospitaliers, en coordination étroite avec les hôpitaux de la ville. Ces dispositifs ont notamment permis d’assurer la couverture médicale lors de grands événements organisés à Hanoï, tels que les défilés, les cérémonies nationales et les sessions de l’Assemblée nationale.

Selon le Docteur Nguyên Trong Diên, directeur du Département municipal de la santé, la transformation numérique demeurera une mission prioritaire et transversale dans la période à venir. Le secteur poursuivra le déploiement cohérent et global des technologies numériques, en lien étroit avec les activités professionnelles, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, la gouvernance et la qualité des services médicaux. L’objectif est de bâtir un système de santé moderne, transparent et centré sur le citoyen.

Hanoï poursuivra l’amélioration des soins, l’optimisation hospitalière et l’appui technique à tous les échelons, avec un focus particulier sur les urgences préhospitalières, maillon essentiel de proximité, afin de garantir un accès rapide, sûr et efficace aux soins d’urgence, malgré les contraintes liées à la circulation et à l’urbanisme de la capitale.

VNA/CVN