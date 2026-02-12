Le succès du XIVe Congrès du Parti salué par les forces politiques vénézuéliennes

Le 11 février, une délégation conduite par Saúl Ortega, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale et président du groupe d’amitié parlementaire Venezuela - Vietnam, s’est rendue au siège de l’ambassade du Vietnam au Venezuela, afin de féliciter le Vietnam pour le succès du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Lors de la rencontre, le député Saúl Ortega a transmis les félicitations chaleureuses du président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodríguez, au secrétaire général Tô Lâm, ainsi qu’à la direction du Parti communiste du Vietnam, exprimant sa conviction que le Vietnam continuerait d’enregistrer de grands succès et de réaliser avec succès les objectifs de développement fixés à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Saúl Ortega a indiqué que le groupe d’amitié parlementaire Venezuela - Vietnam pour la législature 2026-2031 avait été créé par l’Assemblée nationale vénézuélienne en janvier 2026, avec la participation de nombreux députés du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), des partis de la coalition au pouvoir ainsi que de certains partis d’opposition. La visite à l’ambassade du Vietnam pour saluer le succès du XIVe Congrès du PCV constitue l’une des premières activités du groupe, illustrant les sentiments d’amitié et de solidarité des forces politiques vénézuéliennes à l’égard de l’œuvre de construction et de développement du Vietnam.

Évoquant ses impressions lors de ses nombreuses visites au Vietnam, dont la plus récente en septembre 2025, Saúl Ortega a salué les réalisations socio-économiques du pays, notamment en matière de réduction de la pauvreté et d’amélioration du niveau de vie de la population. Il s’est dit profondément ému par les sacrifices consentis par le peuple vietnamien dans la lutte passée pour l’indépendance et la réunification nationales, affirmant que les acquis actuels témoignent du rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam et de la pensée du Président Hô Chi Minh.

Pour sa part, la députée Yosneisy Paredes a déclaré être honorée d’être la plus jeune membre du nouveau groupe d’amitié parlementaire Venezuela - Vietnam. Elle s’est engagée à contribuer activement à la promotion de l’amitié traditionnelle et du partenariat intégral Venezuela - Vietnam, ainsi qu’au renforcement de la coopération entre les Assemblées nationales des deux pays.

Informant la délégation vénézuélienne des résultats du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, l’ambassadeur du Vietnam, Vu Trung My, a indiqué que des décisions importantes avaient été prises lors du Congrès, ouvrant une nouvelle phase de développement du pays, avec pour objectif de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

L’ambassadeur a souligné que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec le Venezuela, affirmant qu’il continuerait à œuvrer pour approfondir le partenariat intégral bilatéral, ainsi que la coopération entre les partis au pouvoir et les organes législatifs, contribuant au développement de chaque pays et au renforcement de leur position sur la scène internationale.

Auparavant, l’ambassadeur Vu Trung My avait également reçu les dirigeants de plusieurs partis membres de la coalition au pouvoir "Grand Pôle patriotique" (GPP), venus féliciter pour le succès du XIVe Congrès du PCV.

