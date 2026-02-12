L’UNFPA contribue aux priorités sanitaires et démographiques du Vietnam

L’action de l’UNFPA au Vietnam vise à garantir que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement se déroule dans le respect des normes sanitaires et que chaque jeune puisse réaliser pleinement son potentiel, a déclaré Matt Jackson, représentant du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne de l’Information (VNA) à l’occasion du Nouvel An lunaire 2026, Matt Jackson a indiqué que l’UNFPA soutient le gouvernement vietnamien dans la réalisation de ses objectifs dans des domaines clés tels que la santé maternelle, l’égalité des sexes, la prévention des violences sexistes, les questions de population – notamment les données démographiques et le vieillissement rapide de la population –, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que l’autonomisation des jeunes.

"L’UNFPA concentre son action sur les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées afin de contribuer aux priorités sanitaires et démographiques du Vietnam", a-t-il souligné.

À titre d’exemple, l’UNFPA collabore étroitement avec le ministère de la Santé pour améliorer la qualité des soins maternels et néonatals à l’échelle nationale, en particulier dans les régions comptant une forte proportion de minorités ethniques. Au cours de l’année écoulée, l’UNFPA a appuyé le ministère dans l’élaboration de normes et de directives nationales relatives à la santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR), notamment en matière de soins obstétriques d’urgence et de dépistage du cancer du col de l’utérus. L’agence a également contribué à l’élaboration de plans d’action nationaux pour la santé maternelle, la santé reproductive des adolescentes et la prévention de ce cancer.

Au niveau local, cela se traduit par une collaboration directe entre l'UNFPA et 60 communes abritant d'importantes populations issues de minorités ethniques. L'agence soutient les services de santé et les dispensaires locaux dans la mise en place de programmes d'accoucheuses villageoises, fournit des formations, des conseils et du matériel aux centres de santé et apporte un soutien financier aux femmes enceintes afin de garantir leur accès aux soins prénatals et la possibilité d'accoucher en toute sécurité à l'hôpital.

Selon Matt Jackson, l’élimination des violences sexistes et des pratiques néfastes constitue l’un des trois résultats transformateurs majeurs poursuivis par l’UNFPA. Au Vietnam, l’agence soutient le gouvernement dans la prévention et la prise en charge de toutes les formes de violences sexistes, notamment les violences domestiques, les pratiques préjudiciables telles que la sélection prénatale en fonction du sexe et le mariage d’enfants, ainsi que les formes émergentes et de plus en plus complexes de violences en ligne ou numériques.

Il a souligné que la violence progresse dans les espaces numériques à l’échelle mondiale. Les violences sexistes facilitées par la technologie (VSFT) – incluant le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement, la surveillance, les menaces, l’usurpation d’identité, la diffusion abusive d’images et le partage non consensuel d’images intimes – sont souvent utilisées comme un prolongement des violences conjugales et domestiques, renforçant les mécanismes de contrôle, de coercition et de préjudice.

L’UNFPA soutient le gouvernement vietnamien dans sa lutte contre ces violences grâce à une approche globale, centrée sur les victimes et respectueuse de leurs droits, a-t-il déclaré.

"Nous collaborons étroitement avec nos partenaires nationaux et locaux afin de renforcer les mécanismes d’intervention et de permettre aux acteurs de première ligne d’identifier, de documenter et de prendre en charge efficacement les violences numériques. Cela inclut le soutien aux lignes d’assistance téléphonique dédiées aux VSFT et le développement des Centres de services intégrés Ngôi Nha Anh Duong, qui offrent des services coordonnés de santé, de soutien psychosocial, d’assistance juridique, de protection et d’orientation, notamment pour les victimes de violences domestiques facilitées par la technologie".

L’UNFPA soutient également les efforts visant à rendre opérationnelle et à renforcer la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite à trois chiffres dédiée aux violences domestiques afin d’améliorer l’accessibilité pour toutes les victimes. Au niveau politique, l’UNFPA renforce les données probantes afin d’éclairer la mise en œuvre de la Loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique, ainsi que des textes législatifs et réglementaires connexes, en veillant à ce que les réponses apportées tiennent compte des spécificités de genre, soient centrées sur les victimes et permettent de traiter les preuves numériques en toute sécurité.

La prévention constitue un pilier fondamental de cette action. Conformément à l’esprit de la Convention de Hanoï sur la cybercriminalité, l’UNFPA investit dans l’éducation numérique, la sécurité en ligne et le développement de l’esprit critique des femmes, des filles et des jeunes.

Concernant le vieillissement rapide de la population vietnamienne, M. Jackson a indiqué que l’UNFPA collabore avec les ministères et agences gouvernementales compétents afin de promouvoir une approche fondée sur les droits et le parcours de vie, favorisant un vieillissement sain et actif.

